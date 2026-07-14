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彰化分署2個月狂徵8400萬　16筆房產、43輛汽機車「通通查扣」

▲積欠25萬罰款不繳，彰化分署查扣遊覽車，業者秒現身辦分期繳納。（圖／彰化分署提供）

▲積欠25萬稅款不繳，彰化分署查扣遊覽車，業者秒現身辦分期繳納。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為徹底改善道路交通安全，法務部行政執行署彰化分署自今年起積極推動「交通專案」，針對滯欠使用牌照稅、監理交通裁罰及國道通行費等案件加強執行，5、6月間累計已徵收8,424萬餘元，並查封不動產及查扣汽機車。其中，一家交通公司因欠費逾25萬元，其名下遊覽車遭查封，負責人嚇到隨即主動前往分署辦理分期繳納。

彰化分署表示，本次專案以欠繳件數多總額高者為優先對象，今年截至115年6月30日止，彰化分署辦理交通專案，就全體交通專案義務人所有案件5-6月份已累計徵起8,424萬5,103元，刻正查封執行中的不動產計16筆，累計查扣汽機車計43輛。

▲積欠25萬罰款不繳，彰化分署查扣遊覽車，業者秒現身辦分期繳納。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署施鐵腕徵起8,424萬5,103元。（圖／彰化分署提供）

其中一家交通公司因滯欠車輛相關稅費及罰鍰逾25萬元，經列為重點執行目標。執行同仁現場訪查後，依法查封該公司遊覽車，負責人遂主動前往分署辦理分期繳納。

彰化分署呼籲，對於有資力卻拒不履行的義務人，將毫不手軟採取扣押、查封及拍賣等強制措施；但若義務人確有經濟困難且願面對債務，分署也會依個案輔導申辦分期繳納，甚至提供酒癮治療轉介服務，協助降低再犯風險。請民眾收到通知後主動處理，切勿心存僥倖，以免財產遭強制執行，損及自身權益。

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