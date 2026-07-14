帶4刀到廟裡「求別再切到手」吃官司　竟是大鬧台中潑漆哥

記者許權毅／台中報導

台中一名何男因為帶4把刀到廟裡，自稱要「祈求別再切到手」，又把刀插在腰間，最終被依社維法送辦，近日裁罰6千元。據了解，何男先前就曾大鬧台中，在醫院前掏出玩具槍又駕車燒胎，被遭人潑漆後，不斷在各處危險駕駛，先前已經遭安置4個月，沒想到又再度鬧事。

▲何男今年5月在台中各處大鬧遭安置，近日因為帶刀拜拜遭裁罰6千元。（圖／記者許權毅翻攝）



回顧今年5月24日，何男先拿著玩具槍跑到豐原醫院外，射擊醫院玻璃，並且在醫院門口甩尾燒胎；26日，何男又駕駛轎車在台中市區危險駕駛，28日跑到南投名間亮刀嗆要殺了農民。

▲何男當時行徑特殊，加上在網路不斷發表言論，遭人潑漆。（圖／ETtoday資料照）



29日，有陳男與林男看不慣何男行徑與網路言論，跑去對何男車輛潑漆，結果當天晚上，何男跑到南屯復興宮「拿刀拜拜」，被民眾通報發現他在路上持有刀械，僅依社維法送辦；30日，何男駕駛遭潑漆的賓士車，於西屯、南屯一帶不斷蛇行或闖紅燈，在台中引起不小風波，後續警方出手跟監逮人，將何男送辦後，檢方命何男安置4個月。

《ETtoday新聞雲》今天(14日)報導「腰際口袋插刀！台中4刀男挨罰6千 辯常切到手『要帶去拜拜』」，一名何男攜帶4把刀械跑到復興宮要拜拜，自稱是要祈求刀子別再切到手，結果拿著刀亂晃遭法辦，中院裁罰6千元，該名何男正是前述犯嫌。

▲何男遭人潑漆後，又在路上危險駕駛，最終遭逮捕。（圖／ETtoday資料照）