打臉北市府稱增上萬棵樹　綠議員：山區造林、建管處植栽算行道樹？

▲民進黨台北市議員洪婉臻（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市行道樹移除與補植數量不成比例，引發社會關注，北市府則以公園處、大地處及都發局自2025年至今合計新種植13225棵樹作為回應。台北市議員洪婉臻今（14日）揭露，其中大地處森林科就占4842棵，建管處及公園處至今無法提供個別數字，行道樹補植不足，加強補植就好，市府一方面不公開資料一方面又提告市民，反而讓「找樹、看樹」變成全民運動。

洪婉臻指出，關心行道樹移除與補植數量，當然要問公園處，市府以「綠資源」由不同局處分工，聲稱要大地處、都發局一併統計，才能看出市府近兩年共新植13225棵樹，但不正是因為公園處負責的行道樹補植數字不足，市府才要找其他局處替行道樹補植不足「湊數」？

洪婉臻說，13225棵新植樹木，大地處森林科就占4842棵，種植區域多位於山區自然園區，都發局建管處至今不願公布細部數字，真正管理行道樹的公園處，去年新補植僅778棵，但山區植樹、建管相關基地內植栽，與市民每天走在道路旁、實際提供遮蔭的行道樹，根本是兩回事。

洪婉臻認為，市民關心的是行道樹，由公園處管理。要檢視樹木移除後有沒有補回來，就應觀察公園處的數據，而不是拿山區造林或建案植栽替行道樹補植不足解套。她批評，公園處補植不足不願檢討，反而硬拉其他機關下水，只會暴露更多市政問題。行道樹補植數據不能張冠李戴、「竹篙湊菜刀」混在一起。市民在意的是綠蔭，不是數字遊戲。

連知名女星連俞涵、溫貞菱都公開表態對樹木的關心，導演王小棣也公開質疑行道樹問題，洪婉臻說，行道樹減少已不是少數人的質疑，而是跨領域、跨黨派的社會議題，更是許多市民基於生活經驗提出的疑問，行道樹有沒有變少，市民都感受得到，蔣萬安市府以為提告嚇唬民眾，就能阻止公民討論，結果只會適得其反，讓「找樹、看樹」變成全民運動。