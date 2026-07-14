玩股票4個月「獲利30%→1.40%」又回到原點！他喊：像一場夢

▲股市話題引起討論。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台股今（14日）開低走低，盤中一度重跌1726.48點改寫史上第6大下跌，不過在日韓股翻紅下，加權指數尾盤跌勢收斂，終場下跌642.57點，以44737.95點作收，跌幅1.42％。許多名人、網紅都有在投資，網紅四叉貓（劉宇）也分享自己的狀況，引起網友討論。

四叉貓接觸股票4個月

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四叉貓在臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」上發文表示，今天是他踏入股票圈滿4個月，想當初他怎麼買都漲，獲利直逼30%，讓他一度覺得自己或許是少年股神。

回到原點，像做了一場夢

四叉貓還說，當時的獲利讓他想著，搞不好之後就不愁吃穿、財富自由，明年還能換新家。不料，四個月後的現在，一切回到起點，讓他覺得自己只是做了一場好夢，明天開始，要開始認真賺錢了。而從圖片可見，他現在的不含息股票報酬率為1.40%。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「逢低買進就對了，明天就會漲給你看了」、「要懂得獲利了結，不然就是逢低加碼」、「8zz（指被網友封為「反指標女神」的網紅巴逆逆）停損，回升上漲有望了」、「買不是重點，賣才是關鍵」、「系統通知：新手保護期已過」、「你賺到了經驗值」、「我也快被打回原形了」。