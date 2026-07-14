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遭中國拘留訊問100次！美籍華裔地震學家研究北韓核試　被控間諜罪

▲▼美籍華裔地震學家陳友林返鄉探親時遭中國拘留，其妻榮玉芳透露細節。（圖／路透）

▲美籍華裔地震學家陳友林返鄉探親時遭中國拘留，其妻榮玉芳透露細節。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美籍華裔地震學家陳友林因研究北韓（朝鮮）核試爆監測技術，2024年底返美前在北京遭中國國安人員逮捕拘留，至今已近2年，並被依間諜罪起訴，案件首度曝光。其妻榮玉芳表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）早已將丈夫列為「遭錯誤拘留美國公民」，川普政府為爭取高層外交斡旋，一直未對外公開此案。

根據《路透社》，現年54歲的陳友林（Youlin Chen，音譯）出生於中國，2011年取得美國國籍，定居麻薩諸塞州波士頓，目前是唯一被美方正式認定為「遭錯誤拘留」且仍羈押於中國的美國公民。美國官員透露，川普政府目前正專注於讓他擺脫毫無正當理由的拘留。

榮玉芳（Yufang Rong，音譯）指出，白宮與美國國務院曾告知她，川普今年5月訪問北京時，曾當面向中國國家主席習近平提及陳友林遭拘留一事，習近平當時承諾會了解情況，但至今中國政府仍未採取任何行動。消息人士未直接證實兩人談話內容，但表示川普與習近平維持良好私人關係，雙方仍希望避免單一事件主導美中關係。

▲▼陳友林取得美國國籍後，仍遭中國國安人員拘留。（圖／路透）

▲陳友林取得美國國籍後，仍遭中國國安人員拘留。（圖／路透）

榮玉芳憂心，中方早已認定丈夫有罪，即使尚未開庭，仍可能在閉門審判後定罪。她表示，「我相信無論如何他們都會判他有罪，審判也會在不公開的情況下進行。」依中國法律，間諜罪最重可判處無期徒刑，情節重大者甚至可能面臨死刑。

她透露，中方已針對丈夫研究北韓核試爆地震波特徵的工作訊問超過100次。陳友林的研究由美國國務院與美國空軍研究實驗室資助，內容主要分析北韓6次已知核試爆的地震訊號，並研究如何與天然地震區分。相關研究均與中國學者合作，使用公開資料完成，也已獲美國國務院批准公開發表。

協助家屬的人質倡議組織「全球觸及」（Global Reach）前美國國安官員雷布森（Eric Lebson）分析，中方可能希望利用陳友林的專業知識，提升隱匿地下核武試爆的能力，例如利用「退耦」（decoupling）技術降低爆炸產生的地震波，避免遭外界偵測。川普政府今年2月也曾指控，中國2020年疑似利用這項技術掩蓋低當量地下核試爆，但北京否認相關指控。

▲▼今年7月，榮玉芳與美國總統副助理兼白宮反恐資深主任高卡（Sebastian Gorka）合影。（圖／路透）

▲今年7月，榮玉芳與美國總統副助理兼白宮反恐資深主任高卡（Sebastian Gorka）合影。（圖／路透）

榮玉芳表示，丈夫2024年11月5日在北京首都國際機場準備返美時遭國安人員逮捕，先前返回中國探親，並赴兩所大學發表學術演講。她說，丈夫遭拘留初期被迫整天坐在硬板凳上，不准站立、閱讀或運動，也無法取得治療糖尿病等疾病所需藥物，如今體重已減少約13.6至18.1公斤，飲食缺乏蛋白質及蔬果，藥物品質也不佳。

陳友林已於2025年5月1日被正式依間諜罪起訴，但至今仍未開庭。美國民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）表示，他對陳友林的人身安全與健康狀況深感憂慮，希望國際社會持續關注此案，促使中國政府「做正確的事」，盡快將陳友林釋放。

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