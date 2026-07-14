別只會推中央！金門縣議長轟觀光處長　要求硬起來替鄉親搶機位

▲金門縣議會第八屆第18次臨時會，觀光處長許績鑫答詢。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第18次臨時會今（14）日進行臨時動議議程會，會中討台金機票一位難求，引發議員質疑。觀光處長許績鑫答詢表示，相關權責在中央，縣府會持續努力爭取，卻當場遭議長洪允典打斷，痛批「當官都在當推事，每次把責任推給中央，不符老百姓的期待」，要求縣府主動出擊，替金門鄉親爭取應有權益。

暑假期間加上小三通旅運量持續攀升，居民返台就醫、考試、公務、探親等需求受到擠壓，不少人一票難求，甚至必須整天在機場候補，嚴重影響離島居民基本交通權益。議員建議縣府比照馬祖模式，向民航局及航空公司爭取每天至少保留來回各2班次、每班保留2成以上座位供居民優先訂票，並建立專線及長期保留機位制度。許績鑫答詢時表示，縣府一直都有努力協調，但相關權責仍在中央，縣府會盡全力爭取，對於急難及緊急個案也有既有協助機制。

不過，洪允典隨即打斷發言，直言縣府「都在當推事」，批評面對機票問題不該只是把責任推給中央。他表示，縣府應主動向民航局及航空公司爭取，不是默不作聲，任由飛機問題一直欺負金門老百姓。洪允典更當場向許績鑫表示，「你現在還要講責任在中央，那要你們這些官員幹什麼？」強調官員應提出具體、有效的方法解決問題，而不是每次都以權責為由回應。他也直言，如果不能替民眾爭取權益，就辜負了鄉親對政府的期待。

議員也再次呼籲，即使需要犧牲部分觀光客機位，也應優先保障金門居民返台需求，並建議縣府建立常態化機制，而非每次都等議會質詢才開始協調。她認為，只要進入暑假、春節等運輸高峰，就應主動啟動居民保留機位措施。

洪允典最後裁示表示，縣府應以民眾利益為優先，積極向中央及航空公司爭取具體方案，不要再以中央權責作為理由。該項臨時動議經議會審議後通過，要求縣府儘速研議辦理。