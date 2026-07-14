　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

桃園男持刀捅同事腹部奪命　自首「我殺人了」判13年半

▲桃園市黃姓男子去年5月酒後在宿舍與張姓同事口角，竟持水果刀朝張腹部猛刺一刀，造成腸子外露傷害，送醫急救不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲黃姓男子去年5月酒後在宿舍與張姓同事口角，竟持水果刀朝張腹部猛刺一刀，造成張男腸子外露，送醫不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年5月在龜山區工廠宿舍內酒後與張姓同事口角，宿舍管理雖協助調解換房，但黃事後仍氣憤難耐，竟持20公分水果刀與酒瓶折返宿舍，持酒瓶朝張男頭部敲擊後，再持刀朝其腹部猛刺一刀，造成其腸子外露等傷勢，黃逞凶後大喊「我殺人了，快叫警察跟救護車」，事後向警方自首坦承行兇，張男被送醫急後仍傷重不治；桃園地院國民法庭審結依殺人罪判處有期徒刑13年6月，還可上訴。

檢警調查，54歲的黃姓男子與張姓男子為同事關係，2人同住於龜山區某公司工廠宿舍，去年5月26日晚間7時許，黃男與張男酒後起口角，黃男氣不過找宿舍管理員要求換房，管理員為避免2人持續爭吵，遂將黃換宿調離至隔壁房間，但黃男仍氣憤難耐，從房間取出長達20公分水果刀藏在外套口袋內，隨手拿空米酒酒瓶回到宿舍房間。

晚間11時5分許，黃男見張男自宿舍房間內床鋪起身，先以米酒瓶猛敲張男頭部，再以水果刀朝其腹部猛刺1刀，導致張男腹部腸子外露等嚴重傷勢，當場血流如注倒地不起，黃男嚇得趕緊跑到1樓叫醒宿舍管理員大喊「我殺人了，快叫警察、救護車」。

管理員到舍房間查看後，打電話向龜山警分局報案，黃男則待在宿舍房間內，至大林派出所員警到場時，當場自首坦承行凶，員警當場扣得作案用水果刀與酒瓶等證物，救護人員將奄奄一息張男送醫急救，仍於5月29日晚間9時許，因缺血性壞死併發敗血症而不治；案經桃園地檢署偵結依殺人罪嫌移由國民法庭審理。

國民法庭審理時，被告黃男對客觀事實坦承不諱，參佐檢察官提出之各項證據，對起訴內容均坦承不諱，國民法庭核被告所為，係觸犯刑法之殺人罪，被告於犯後自首並接受裁判，衡量其自首情節，依刑法第62條前段規定減輕其刑。

國民法庭審酌，被告與被害人並無深交，與被害人酒後發生口角爭執，經宿舍管理員調處與更換房間，距口角爭執已3小時，仍未能克制自身情緒或選擇其他排解紛爭方式，趁被害人休息、無防備之際，持空米酒瓶、水果刀為本案之犯行，致被害人喪失寶貴生命，亦對被告及被害人任職之公司產生一定影響。

國民法庭考量，被告為基層臨時工，智識程度正常，對於人生較無規劃，而因欠缺與家人、朋友之互動，人際關係薄弱，且被告已有多次包括酒駕在內前科，此次又於酒後為本案犯行，未從先案得到教訓。被告犯後請同事報警、叫救護車，留在現場向前來之員警坦承犯行，對案件偵辦有所助益，然其未對被害人家屬表示歉意或為任何損害填補等情，國民法庭審結，依殺人罪判處有期徒刑13年6月，本案仍可上訴。

 【更多新聞】

驚悚奪命瞬間！桃園BMW「過彎撞飛腳踏車」　騎士搶救無效亡

18男女LINE揪團「飆車還燒胎」　公共危險罪起訴機車恐沒收

桃園「阿法」連撞3車！駕駛卡座位被救出　稱低血糖釀禍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／音樂教室命案現場曝！警連開4槍　兇手中彈哇哇大叫
快訊／全家開放退費　6品項、效期一次看
快訊／砍死音樂教室老闆！美籍男遭警連開4槍中彈
快訊／音樂教室爆砍人！　老闆渾身血慘死
快訊／雨彈升級　8縣市豪大雨特報
美媒爆川普開綠燈！　通話沙國王儲「支持轟炸青年運動」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

不知妹已離世！士林失智婦同屋伴屍　姪子探視聞異味揭悲劇

狂刺夜店女公關奪命　惡男友精鑑報告：沒病但有反社會人格

新北14歲少女帶表妹離家2天！家長PO文台中尋獲　現場還有1男子

老公去哪裡她全知道！車底找出「黑盒子」　人夫氣炸報警

高雄鳳山某停車場驚見女子「陳屍車內」　民眾嚇壞報警

快訊／新竹音樂教室爆命案！美籍男「持刀猛砍」　老闆渾身血慘死

聖石金業吸金案豪車拍賣　14組買家瘋搶！6車全成交進帳3543萬

快訊／士林民宅驚傳命案！警消破門「1死1送醫」　封鎖現場調查中

帶4刀到廟裡「求別再切到手」吃官司　竟是大鬧台中潑漆哥

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

不知妹已離世！士林失智婦同屋伴屍　姪子探視聞異味揭悲劇

狂刺夜店女公關奪命　惡男友精鑑報告：沒病但有反社會人格

新北14歲少女帶表妹離家2天！家長PO文台中尋獲　現場還有1男子

老公去哪裡她全知道！車底找出「黑盒子」　人夫氣炸報警

高雄鳳山某停車場驚見女子「陳屍車內」　民眾嚇壞報警

快訊／新竹音樂教室爆命案！美籍男「持刀猛砍」　老闆渾身血慘死

聖石金業吸金案豪車拍賣　14組買家瘋搶！6車全成交進帳3543萬

快訊／士林民宅驚傳命案！警消破門「1死1送醫」　封鎖現場調查中

帶4刀到廟裡「求別再切到手」吃官司　竟是大鬧台中潑漆哥

40歲後真的會「斷崖式衰老」？博士解析身體出現的關鍵變化

北漂族扣掉房租「薪水剩不多」不如回鄉？網吐實情：我不後悔

快訊／大學分科測驗「數學乙」參考解答公布

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

南投家扶暑期課輔班開課　陪伴孩子認識內心世界

認同台灣人或中國人是自然情感　鄭麗文對話高中生：不該成選擇題

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

虎斑浪貓自己入住還帶貓朋友　夫妻被強迫收編「莫名多2毛孩」

東港百人治安座談！ 警揭詐騙新招　不忘提醒演習交管

增至30死！曼谷餐廳惡火「多人陳屍廁所」　疑走錯路受困奪命

【命中註定遇見你】颱風前騎腳踏車遇無助小貓 「一袋50」的暖緣就此展開

社會熱門新聞

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

女大生頭卡護欄亡　目擊者還原現場

佀廣洋參選端了全家族　爸媽接連被爆料

中正一前偵查隊長陳彥錦性侵案　二審仍判7年

新莊出租公寓飄惡臭房東找嘸人　警破門驚見一家三口亡

即／新竹音樂教室爆命案！美籍男「持刀猛砍」　老闆渾身血慘死

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」塞爆

夏天倫控前妻偷錢　自訴遭駁回三連敗

苗62線上千噸巨石崩落！貨車遭擠壓險翻落河床

即／假公益吸金2.5億過上流生活　前名模兄妹下場曝

即／士林民宅驚傳命案！警消破門「1死1送醫」　現場調查中

更多熱門

相關新聞

颱風假夜衝卡拉OK出事　醉男女嗆警秒遭管束

颱風假夜衝卡拉OK出事　醉男女嗆警秒遭管束

颱風夜一群民眾在卡拉OK發生口角，進而互相拉扯，桃園警方接獲報案後立即啟動快打部隊趕赴現場處理，到場時民眾已停止爭吵，於盤查期間26歲陳女及29歲張男仍情緒激動，雖經員警及友人勸阻仍持續叫囂，為避免危害自身及他人安全，員警依法予以制伏並帶返所內管束。

桃園女嬰遭狠父凌虐慘死　國民法庭審理中

桃園女嬰遭狠父凌虐慘死　國民法庭審理中

竹聯幫明仁會2男爆口角　1人背部中2刀送醫

竹聯幫明仁會2男爆口角　1人背部中2刀送醫

瑣事爆口角「一刀捅死同事」　桃園狠男被起訴

瑣事爆口角「一刀捅死同事」　桃園狠男被起訴

鐵鎚爆頭流腦漿再菜刀砍頸　喪心夫殺妻原因曝

鐵鎚爆頭流腦漿再菜刀砍頸　喪心夫殺妻原因曝

關鍵字：

酒後刺死同事莽男口角自首國民法庭

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用發票載具APP　官方步驟看這

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面