桃園男持刀捅同事腹部奪命　自首「我殺人了」判13年半

▲黃姓男子去年5月酒後在宿舍與張姓同事口角，竟持水果刀朝張腹部猛刺一刀，造成張男腸子外露，送醫不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年5月在龜山區工廠宿舍內酒後與張姓同事口角，宿舍管理雖協助調解換房，但黃事後仍氣憤難耐，竟持20公分水果刀與酒瓶折返宿舍，持酒瓶朝張男頭部敲擊後，再持刀朝其腹部猛刺一刀，造成其腸子外露等傷勢，黃逞凶後大喊「我殺人了，快叫警察跟救護車」，事後向警方自首坦承行兇，張男被送醫急後仍傷重不治；桃園地院國民法庭審結依殺人罪判處有期徒刑13年6月，還可上訴。

檢警調查，54歲的黃姓男子與張姓男子為同事關係，2人同住於龜山區某公司工廠宿舍，去年5月26日晚間7時許，黃男與張男酒後起口角，黃男氣不過找宿舍管理員要求換房，管理員為避免2人持續爭吵，遂將黃換宿調離至隔壁房間，但黃男仍氣憤難耐，從房間取出長達20公分水果刀藏在外套口袋內，隨手拿空米酒酒瓶回到宿舍房間。

晚間11時5分許，黃男見張男自宿舍房間內床鋪起身，先以米酒瓶猛敲張男頭部，再以水果刀朝其腹部猛刺1刀，導致張男腹部腸子外露等嚴重傷勢，當場血流如注倒地不起，黃男嚇得趕緊跑到1樓叫醒宿舍管理員大喊「我殺人了，快叫警察、救護車」。

管理員到舍房間查看後，打電話向龜山警分局報案，黃男則待在宿舍房間內，至大林派出所員警到場時，當場自首坦承行凶，員警當場扣得作案用水果刀與酒瓶等證物，救護人員將奄奄一息張男送醫急救，仍於5月29日晚間9時許，因缺血性壞死併發敗血症而不治；案經桃園地檢署偵結依殺人罪嫌移由國民法庭審理。

國民法庭審理時，被告黃男對客觀事實坦承不諱，參佐檢察官提出之各項證據，對起訴內容均坦承不諱，國民法庭核被告所為，係觸犯刑法之殺人罪，被告於犯後自首並接受裁判，衡量其自首情節，依刑法第62條前段規定減輕其刑。

國民法庭審酌，被告與被害人並無深交，與被害人酒後發生口角爭執，經宿舍管理員調處與更換房間，距口角爭執已3小時，仍未能克制自身情緒或選擇其他排解紛爭方式，趁被害人休息、無防備之際，持空米酒瓶、水果刀為本案之犯行，致被害人喪失寶貴生命，亦對被告及被害人任職之公司產生一定影響。

國民法庭考量，被告為基層臨時工，智識程度正常，對於人生較無規劃，而因欠缺與家人、朋友之互動，人際關係薄弱，且被告已有多次包括酒駕在內前科，此次又於酒後為本案犯行，未從先案得到教訓。被告犯後請同事報警、叫救護車，留在現場向前來之員警坦承犯行，對案件偵辦有所助益，然其未對被害人家屬表示歉意或為任何損害填補等情，國民法庭審結，依殺人罪判處有期徒刑13年6月，本案仍可上訴。