外交部：第一批巴拉圭雞肉已經封櫃　很快就會進到台灣市場

▲巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）為輸台的第一箱雞肉貨櫃封櫃。（圖／翻攝自Facebook／Santiago Peña﻿，下同）

記者詹詠淇／台北報導

巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）今年5月率團訪台，總統賴清德也宣布，台灣將正式開放進口巴拉圭禽肉。外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正今（14日）證實，巴拉圭上週已經為第一櫃來台灣的雞肉封櫃，巴拉圭的雞肉很快就會進入我國的市場。

外交部今（14日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正大使進行業務簡報。

韓志正報告時表示，今年5月巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）率團來台進行國是訪問，並有40餘位企業代表一起隨團。訪問期間，兩國元首共同見證簽署「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」、「台巴資安合作瞭解備忘錄」及「台巴刑事司法互助條約」三項合作文件，並舉辦巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會，有效拓展兩國科技、數位治理及經貿合作。

韓志正說，6月外交部政務次長陳明祺率團回訪巴拉圭，視察兩國合作計畫的進度，包含台巴智慧科技園區、主權AI算力中心預訂地、台灣－巴拉圭科技大學校舍興建工程及電動巴士實際上路運行等重點合作計畫。

此外，針對貝尼亞日前在社群平台發文指出，第一批150噸禽肉以創紀錄的速度運抵友邦台灣，是今年5月訪台後開創的市場，「我們見證了歷史性的時刻」。

韓志正表示，巴拉圭是個農牧國家，出產很多農牧產品，之前牛肉與豬肉都陸續銷到台灣，而且成績很不錯，巴拉圭的養雞產業也很讓人期待。總統賴清德宣布開放巴拉圭禽肉進口以後，貝尼亞上禮拜已經為第一櫃來台灣的雞肉封櫃，巴拉圭的雞肉很快就會進入我國的市場，來加惠我國民眾。