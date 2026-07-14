「下架致癌油再考慮一下」遭轟蓋牌　卓揆親解密「是要加嚴」

▲行政院長卓榮泰赴立法院就中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備詢 。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波持續延燒，立法院今（14日）邀行政院長卓榮泰針對「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告」。卓榮泰報告說，依照2017年的問題食品處理原則，只能處理到第一層，7月3日當天傍晚把衛福部找來，告訴衛福部「再考慮一下」第二層如何處理，後續經專家會議訂出標準，才進一步下架到第二層、第三層。卓也指出，中聯在6月11日獲報、遲延到6月30日才通報台中市政府，這當中明顯出現刻意延遲通報的重大瑕疵，食藥署7月7日處中聯1億6520萬罰鍰。中午得到的消息，中聯已經繳清罰鍰。

卓榮泰說，7月3日傍晚5點他把衛福部找來再次確認，衛福部的立場是依照2017年的食品違規案件產品下架回收銷毀階層處理原則，只能處理到第一層，而且7月3日中午已經下架了。是7月3日當天傍晚把衛福部找來，因為依照處理原則沒辦法下架第二層，因此當場告訴衛福部「再考慮一下」第二層如何處理，若不能下架能不能公告？

卓榮泰強調，因此衛福部提出隔天召開專家會議，要擴大修正處理原則，所以外界誤會、委員也誤會了，「沒有人要輕放這個行為，沒有人認為第一層下架是不對的，沒有人要縮減，反倒我們是要擴大、加嚴處理，所以『要再考慮』是這意思」。

卓榮泰說，因此7月4日專家會議照開，訂出超過20%含有比例成分就要下架，是擴大2017年的處理原則，加嚴處理，「請委員要聽清楚，聽不清楚等一下可以再問，我可以再講」。

卓榮泰指出，7月2日的違規處理原則沒有辦法下架到第二層，7月4日專家會議訂出含有成分超過20%就要下架，7月5日公布第三層360家廠商，要求7月6日就401件產品也要下架。所以是比2017年標準還要嚴格處分，因為專家會議提出科學根據，衛福部改變2017年的做法，趨嚴處理，「這是行政院態度，沒有所謂蓋牌、放鬆，只有趨嚴處理」。

接著卓榮泰說，7月7日再接獲泰山公司通報，5月12日的大豆沙拉油超標。行政院認為這恐非單一事件，經比對後，送驗的中聯油品樣本中有出現檢驗結果不一致的狀況，秉持食安優先毫無妥協空間的原則，寧可多做一分保險，因此7月9日行政院會決定中聯4、5、6月生產的油品及相關產品，要在7月10日中午完成下架。要等待檢驗合格或出具合格證明文件後，再經主管機關同意方得討論上架販售可能性。

卓榮泰指出，7月9日再接獲南僑公司5月10日中聯油品大豆油超標，5月12日的兩批油品又分別超標。中聯油品至今一共5批問題油品通報，由此可判斷，中聯公司製油過程是不是存在重大瑕疵。

卓榮泰說，南僑在5月13日發現油品問題，到6月10日才通知福壽，福壽在6月11日通報給中聯，「中聯遲延到6月30日才通報台中市政府，這當中明顯出現刻意延遲通報的重大瑕疵」，不僅惡意隱匿，且數量虛報、程序延誤，這是中聯對社會責任的重大失職，明顯違反食安法規定，食藥署7月7日處中聯1億6520萬罰鍰。中午得到的消息，中聯已經繳清罰鍰。

至於其他廠商遲延通報的責任部分，卓榮泰說，也分別由台北市政府處以南僑300萬、台中市政府處以中聯300萬、福壽900萬、福懋300萬，彰化縣政府處以泰山600罰鍰，這是這幾天中央跟地方依照食安法各盡其責做出的罰鍰。

▲行政院長卓榮泰赴立法院就中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備詢，在野黨上前抗議。（圖／記者劉耿豪攝）