陸委會副主委：希望有一天可以到中國大陸訪問

▲陸委會副主委沈有忠接受媒體訪問。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨中央評議委員會主委李偉華14日率民眾黨青年團成員赴上海交流。對此，陸委會副主委沈有忠呼籲，中共不要只跟特定政黨交流，也應與台灣民選政府進行對話，「我也希望有一天，可以代表陸委會到中國大陸訪問。」

沈有忠14日下午出席「民族團結進步促進法對兩岸交流的影響」座談會，並接受媒體採訪。對於民眾黨青年團赴陸，他表示，政府的立場沒有變，國民黨鄭麗文主席赴陸訪問前，陸委會也是給予祝福，但希望交流過程中，還是要注意對等尊嚴，並將台灣主流的民意傳遞出去。

沈有忠提到，並不是交流就一定可以化解衝突、化解危險，若交流沒將台灣的主流民意傳遞過去，只是附和中共的一些說法，或附和中共的一些統戰言詞， 這樣的交流不僅無益，反而有害，會對國際社會傳遞出錯誤的聲音。

沈有忠說，這次民眾黨赴陸也是一樣的，政府都予以祝福，也希望民眾黨在帶青年朋友去的時候，要注意相關法令，把台灣的主流民意傳遞出去。

沈有忠還說，希望中共不要只跟特定的政黨交流，應與台灣的民選政府來進行對話，不預設前提、不預設立場，來跟台灣的各政黨來進行交流對話。

沈有忠強調，「所以，我也非常希望有一天，我也可以代表陸委會到中國大陸去做訪問，如果有看到這一天的時候，或許兩岸未來有更多的機會，可以用和平的方式來解決衝突。」