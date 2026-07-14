美媒爆川普開綠燈！　通話沙國王儲「支持轟炸青年運動」

▲ 川普據報在沙國行動前表態支持。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門反抗軍青年運動（Houthis，又譯胡塞武裝）與沙烏地阿拉伯跨境衝突出現2022年以來最嚴重升級，長達4年的非正式停火協議正面臨崩潰危機。2名美國官員透露，總統川普日前在通話中親自向沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）表態支持，為沙國空襲葉門首都沙那機場的軍事行動開綠燈。

川普通話沙爾曼 親自背書打擊青年運動

Axios披露，沙國上周便向美方稱對當前局勢感到擔憂，請求美方支持對青年運動可能的打擊行動。沙國駐美大使隨即於9日會晤美國國務卿盧比歐，隔天盧比歐又和沙國外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）親王通話。

當天稍晚川普與沙爾曼直接通話，沙爾曼在電話中請求川普支持對青年運動採取軍事行動，獲得川普背書。報導分析，此舉表明沙國已預判與青年運動的衝突可能升級，需事先確保美國屆時提供軍事與外交支持。

伊朗客機成導火線 沙那機場遭轟炸

▲ 葉門沙那國際機場13日遭到空襲，竄起黑煙。（圖／路透）

這波衝突始於10天前，伊朗馬漢航空（Mahan Air）一架客機飛抵青年運動控制的首都沙那機場，接送出席前伊朗最高領袖哈米尼喪禮的代表團。而沙國為防範伊朗藉此輸送武器或軍事顧問，已封鎖該航線逾十年。一名美國官員指出，「馬漢航空是伊斯蘭革命衛隊的航空公司，已被美國政府列入制裁名單。」

13日當這架伊朗飛機載著代表團返航，沙國軍隊隨即轟炸沙那機場，迫使飛機改道降落紅海沿岸的荷台達。美方官員更指稱，這駕機上載有武器、飛彈零件及軍事專家。青年運動隨即以飛彈及無人機報復空襲沙國南部艾卜哈國際機場，並警告各大航空公司暫停飛越沙國領空，直到沙那機場解除封鎖。