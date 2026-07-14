常有額外的工作！她嘆心很累　網見「主管級薪水」卻羨慕了

▲原PO的工作讓她產生壓力。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文表示，她目前的工作月薪超過6萬元且能準時下班，被親友視為爽缺，但她平時除了處理原本職務，還須兼顧其他業務，並包辦雇主臨時交辦的行政庶務，加上與老闆溝通不良，讓她面臨極大的心理消耗，在職場中感到心累。貼文曝光後，引起討論。

薪資優渥被視為爽缺

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這名女網友在Dcard上，以「感覺是爽缺但一直內耗」為標題發文。原PO透露，自身年資約4至5年，平時皆為一人獨立作業，且會直接向很少進辦公室的老闆匯報。這份工作薪資待遇是主管級別，且具備高度時間彈性與準時下班優勢，大家都覺得是爽缺。

她嘆心累、有壓力

然而原PO進一步指出，該工作除了需完成原本的事務，她還必須承接其他職務內容，老闆甚至時不時會派額外工作，例如代訂飯店等。這些入職前未提及的工作，讓單打獨鬥的她感到力不從心，擔心自己達不到老闆期待，進而產生壓力。

不過貼文曝光後，底下網友則回應，「我永遠找不到這樣的工作，羨慕」、「就實質秘書或特助，只是可以準時、不用on call，離職前告訴我，我來應徵，這樣薪水跟職務內容根本超爽的 」、「很好欸，我12小時待命只有4萬元」、「我建議辭職，千萬別內耗自己！然後把職缺推到我這裡，我替你內耗」。也有網友安慰，「溝通不良真的會很內耗，這不是你的問題，可以先確認你理解的東西是不是跟他說的一樣，相信他還留著你，也是因為你理解的大部分沒有錯」。