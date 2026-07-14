為何一直紅Stanley、Owala？他超不解「就喝個水」　網中肯曝原因

▲保溫瓶彷彿會「無限繁殖」。（圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

越買越上癮！一名網友發問，不解近年品牌水壺為何一直爆紅，「一下Stanley、一下Owala」，不就喝個水而已嗎？貼文掀起熱議，不少人直言，除了保冰、好清洗、好吸等功能差異外，更重要的是能增加喝水意願與生活儀式感。還有水壺控笑稱，收藏沒有盡頭，也有人自嘲買了品牌水壺，結果喝最多的還是手搖飲。

一名網友在Threads表示，他十分不解近年為何一直流行品牌水壺，「到底為什麼要一直紅水壺，一下Stanley、一下Owala，就喝個水，我沒有說不能買，只是不解。」

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文章曝光後，水壺愛好者笑說，「水壺控是沒有盡頭的！我一下Stanley、一下Owala、一下Starbucks、一下Hydrojug。」也有人大推Owala的設計，真的會喝下更多水量，「Owala真的蠻好用的，完全不用出力就可以吸起來，不知不覺喝很多水」、「以前超不愛喝水，因為owala真的喝很多水，也超感謝照大腸鏡有它 才可讓我咕嚕咕嚕一小時喝完2000，不然對以前的我根本不可能」、「Stanley保冰保溫都厲害，Owala 好洗又好吸 非常愛」。

買水壺是為了儀式感！網坦承：喝最多還是手搖飲



不過也有人中肯分析，「只是單純喝水很無聊吧，很多人都喝不夠多，買個漂亮的水壺幻想自己會喝夠水」、「我Stanley 也有Owala也有，每天上班水壺的水裝好裝滿，但喝最多的是手搖，打開水壺是為了吃保健品」、「就是生活太累，喝水也要一個儀式感，有品牌的水比較好喝」。