分科數乙「社群媒體按讚」入題　高中師：拿高分不難

▲分科測驗今天下午第一節考數乙。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗今天下午考數學乙，社群媒體按讚文章入題。台北市高中數學教師群表示，今年數乙著重基本觀念的認知，測驗難度「平易近人」，題目也更簡短，要拿高分不難，「考生應該寫得很開心」，整份試卷偏易，也比去年簡單。

大考中心表示，數乙科共有1萬6720人報考，2061人缺考，缺考率12.33%，則比去年增加1.25%。

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入闈協助大考中心審題的試考生認為，今年取材富有創意且貼近生活，包括從社群媒體按讚數，延伸成機率、排列組合運用，還有計算藥廠經營成本，試題以評量概念為主，並無大量計算，難易度適中但具有鑑別度。

入闈協助大考中心審題的高中數學教師表示，數學科取材四平八穩，有不少情境入題，像是第7題取材社群媒體每篇文章按讚數，藉此評量考生在獨立事件、條件機率、排列組合等概念的熟悉度，考生必須將生活化的情境文字，轉化為數學式進行運算。

台北市高中數學教師群指出，數乙著重基本觀念的認知，測驗難度「平易近人」，考題文字長度也比往年更簡短，陷阱題不多，有認真上課考生可輕鬆拿分，「考生應該寫得很開心」，整份試題比去年簡單，要拿高分不難，願意認真準備數乙考生可輕鬆掌握，也鼓勵學生要堅持。