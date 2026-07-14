獨／女騎士被撞「隆鼻異位」住院維修提告索賠　肇事車主超傻眼

▲一名女子把「隆鼻假體復位」列為車禍賠償 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名李姓女子今年4月間開車違規迴轉，不慎撞上趙姓女騎士，造成對方受傷。原本以為車禍責任歸責、保險理賠與和解程序照正常流程處理即可，沒想到雙方談了近3個月，趙女卻遲遲不願出面，還透過保險理賠過程提出一項讓李女傻眼的求償理由，聲稱自己因車禍造成「隆鼻假體異位」，因此必須住院「維修」，讓李女難以置信。

據了解，這起車禍發生在今年4月，李女當時駕車違規迴轉，與騎機車的趙女發生碰撞。李女並未否認自己有違規與車禍責任，也願意透過保險及調解程序處理賠償，但雙方和解談了近3個月，對方遲遲沒有正式出面協商，直到後來才得知，趙女主張自己因車禍導致隆鼻假體異位，正在住院處理相關醫美修復問題。

李女表示，車禍發生後，趙女當時被送往急診，但急診診斷書上並沒有記載頭部、臉部或鼻部相關傷害，監視器畫面也沒有明顯拍到趙女臉部遭撞擊。沒想到後續進入和解與保險理賠程序時，趙女卻突然表示自己的鼻子因車禍受損，隆鼻假體出現異位，還需要回醫美診所重新調整，並把這部分納入求償內容，讓李女直呼「真的很難以置信」。

李女認為，如果對方確實因車禍受傷，自己當然願意面對責任，但問題是當初急診診斷證明並沒有鼻部或臉部受傷紀錄，現在卻突然把「隆鼻假體異位」列入求償，實在很難理解。雖然目前已有汽車保險人員協助進行調解，但面對這筆醫美相關求償，李女仍希望釐清，這到底是否屬於車禍造成的合理損害。

▲整形名醫邱浚彥認為要造成假體異位必須是車禍當中有撞到鼻子。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對車禍是否可能造成隆鼻假體移位，國內知名整形醫師邱浚彥表示，車禍的確有可能造成假體移位，但前提通常必須是鼻部受到直接撞擊才比較可能發生。邱浚彥指出，就像遭人毆打或外力撞擊鼻子一樣，如果力量直接作用在鼻部，確實可能造成鼻骨骨折、假體位移或相關組織受傷。

不過，邱浚彥也說，如果車禍當下只是單純撞擊到身體，並沒有明確撞到臉部或鼻部，從自身醫療經驗來看，要因此造成「隆鼻假體移位」並不太可能。他強調，這類情況仍要回到受傷當下的撞擊部位、醫療紀錄與後續檢查判斷，不能只看後來是否有假體需要調整，就直接認定一定是車禍造成。

對此，律師楊岡儒表示，這類案件重點不在於對方是否曾做過醫美，而是在於能否證明該項損害與車禍之間具有因果關係。也就是說，趙女若主張隆鼻假體異位是車禍造成，就必須提出足夠證據證明，鼻部假體損壞確實是本次碰撞衝擊所導致，而不是其他原因造成。

楊岡儒指出，若急診診斷書上沒有記載鼻部、臉部或頭部相關傷害，後續又隔了一段時間才提出假體異位的主張，保險公司與法院通常會更審慎檢視，至於是否屬於保險理賠範圍，也要回到個別保單內容與責任保險承保範圍判斷，楊岡儒也提到，過去也曾碰過類似案例，例如隆乳假體在事故後受損，但是法官認為隆乳的假體並不屬於身體傷害， 不過最後雙方順利和解。

律師單文程也表示，這類求償不能直接說是詐保，因為被害人有權提出自己的損害主張，但保險公司是否理賠、法院是否採信，仍要看證據。單文程指出，若車禍當下監視器並未拍到臉部撞擊，急診診斷證明也沒有相關頭臉部傷勢紀錄，那麼從原始醫療資料來看，至少目前並不容易直接證明隆鼻假體異位與車禍有關。

單文程強調法院實務上通常會重視第一時間的診斷證明與醫療紀錄，如果第一次急診診斷書沒有相關記載，後續隔了兩、三個星期才主張鼻部假體受損，中間可能存在其他變數，例如後續自行撞擊、其他外力或原本假體狀況等，因此不能只憑後來醫美診所表示需要修復，就當然認定是車禍造成。

目前雙方仍在保險與調解程序中，李女表示，她願意面對車禍責任，也願意處理合理賠償，但對於「隆鼻假體異位」是否真與車禍有關，仍希望透過保險公司、調解程序或後續司法認定釐清，不希望在沒有明確證據的情況下，承擔與事故無關的醫美修復費用。