卓榮泰毒油專報被杯葛11分鐘　江啟臣好無奈：各委員回你座位

▲在野黨14日在立法院要求行政院長卓榮泰下台 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對「中聯油脂」致癌油風暴，立法院今（14日）下午邀請行政院長卓榮泰專案報告，但在野黨團於一開會就舉標語要卓下台，讓主持議事的立法院副院長江啟臣多次喊，請各委員回座，先聽完報告。經過約11分鐘的朝野爭論，最終卓榮泰順利上台報告。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰今天走進立法院前，都沒有給國人一個清楚的交代跟有任何的道歉，國民黨團必須要代表所有基層人民的聲音，來嚴厲譴責無能的卓院長。

立法院9日朝野協商結論，邀請卓榮泰14日下午2時半到國會議場專案報告「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」。在下午開會前，在野黨已在議場布置標語，包括「卓榮泰該下台就下台」、「民進黨讓人民吃癌油」，議場中央還有印上總統賴清德、卓榮泰的文宣，上面寫著「該下台 就下台」。

▲藍委羅廷瑋拿「毒油桶」向卓榮泰抗議，邱議瑩在卓前護衛。（圖／記者劉耿豪攝）

會議開始後，大批藍白立委迅速舉著標語到發言台前抗議，吶喊著「卓榮泰下台，民進黨獨裁」、「沒有真相，不准上架」。但江啟臣表示，請各委員回座，先聽完報告，這是當初協商共識，今天邀請卓院長進行專案報告，所以現在他請各委員各黨團的幹部，回到你的座位，讓議事可以進行。江啟臣也呼籲把標語、「毒油桶」拿回座位。

民進黨立委林楚茵批評在野黨，叫人家來不給人家報告，這麼愛作秀，朝野協商都簽了。綠委邱議瑩則嗆，「你們沒有把江啟臣放在眼裡」。此外，邱議瑩親自撕掉標語時，被白委劉書彬勸阻。

江啟臣經過11分鐘勸說，在野黨最終讓卓榮泰上台報告，但國民黨團隨即到議場外召開記者會。

傅崐萁表示，卓榮泰昨天已經在指示要怎麼樣要重新上架，但國民黨團不只要守護台灣人的健康，更守護下一代能夠平安的成長，所以「沒有食安，沒有院長。毒油害台，院長下台」，民進黨給台灣人吃毒油，民進黨政府應該要下台，賴清德應該要道歉，卓榮泰應該要下台。

傅崐萁說，卓榮泰今天走進立法院前，都沒有給國人一個清楚的交代、答案跟有任何的道歉，台灣人在民進黨掌控之下，吃一級致癌毒油，好像是理所當然，所以國民黨團必須要代表所有基層人民的聲音，來嚴厲譴責無能的卓內閣、無能的卓院長。

▼江啟臣14日主持立法院會，勸說朝野黨回座。（圖／記者蘇靖宸攝）