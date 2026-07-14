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致癌油風暴！柯志恩轟中央質疑重新上架標準　點名賴瑞隆噤聲

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩轟在風險未完全釐清前，不應倉促討論疑慮油品重新上架。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中聯問題油品風暴持續擴大，對於食藥署在風險尚未完全釐清之際，急於規劃重新上架原則的處置，柯志恩今（14）日表達強烈質疑，並高度肯定且支持高雄市，採取最嚴格的「不分批號全面下架」手段。另外，柯志恩也點名民進黨高雄市長候選人賴瑞隆選擇噤聲不語，完全不敢對中央提出任何批評，直言「在食安關鍵時刻遇到黨意就軟弱退縮」。

柯志恩指出，食安是不可妥協的底線，中央應立即恢復由食安辦統籌的跨部會聯合查核，全面追查問題油品流向，在風險未完全釐清前，絕不應倉促討論重新上架，務必將風險阻絕於市場之外。

柯志恩也點名對手賴瑞隆曾公開宣稱要緊盯食藥署、用最嚴謹的行動為市民健康把關，如今面對食藥署三番兩次、荒腔走板的重新上架規劃，卻選擇噤聲不語，完全不敢對中央提出任何批評。她質疑「一個在食安關鍵時刻遇到黨意就軟弱退縮、連對中央政策大聲質疑都不敢的候選人，要市民如何相信他能在未來挺身而出，捍衛高雄兩百多萬市民的健康與權益」？

賴瑞隆陣營對此表示，賴瑞隆已在7/7的臉書，針對「中聯油脂大豆沙拉油事件」發表「食安防線不容妥協」：任何食安事件，都必須以最嚴謹的態度面對，第一時間阻絕問題產品流入市場。

針對這次「中聯油脂大豆沙拉油事件」，高雄市政府府已在第一時間，啟動追查機制，掌握第三層問題油品流向，要求相關產品全面下架，並擴大稽查販售、加工及餐飲通路，持續追蹤流向，全力守護市民的食品安全。

賴瑞隆強調，食品安全需要中央、地方主管機關與業者共同把關，「從源頭強化檢驗、提高查驗頻率、落實分層追溯及資訊公開，讓業者不敢心存僥倖」，才能真正守護民眾健康，重建社會對食品安全的信心。

針對基層面臨的困境，柯志恩指出，高雄市現有餐飲商家及食品相關業者超過兩萬家，另有上千家食品製造加工廠，這些基層小吃攤與店家同樣是問題油品風暴下的無辜受害者。多數商家在採購時根本無從分辨油品是否安全，一旦不幸誤用，不僅消費者吃得心驚膽顫，對業者的商譽與生計更是毀滅性打擊。

▲▼高雄市衛生局稽查人員持續於超市等通路查察，阻絕問題產品於市面流通。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市衛生局稽查人員於超市等通路查察，阻絕問題產品於市面流通。（圖／記者賴文萱翻攝）

食安不能只靠業者自己猜，也不能讓消費者自己賭，政府有責任將資訊公開透明、將稽查做到位，而不是將檢驗與舉證的責任推給手無寸鐵的人民與店家。

為了協助高雄在地商家度過難關，柯志恩呼籲高雄市政府主動建立「自主檢查、公開揭露、安心標章」制度，邀集食品公協會、餐飲及食品製造業者共同參與，鼓勵業者自主檢驗、主動公開檢驗結果，並發放「安心標章」供完成自主檢查的店家張貼。透過透明資訊與公開機制，讓消費者能夠一目了然、安心選擇，也協助業者儘速自清、重建市場信心。

柯志恩表示，問題油品事件衝擊的不只是消費者，更重創誠實經營的餐飲與食品業者。市府除了查核與把關，更應扮演協助者角色，建立「自主檢查、公開揭露、安心標章」制度，幫助業者儘速自清、重建消費信心。食安沒有藍綠之分，凡是有助於保障市民健康、協助業者渡過危機的政策，都應立即推動，真正讓市民吃得安心、業者做得放心。

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