巴威雨後防疫關鍵一周！屏縣府籲快清積水　慎防登革熱+類鼻疽

▲颱風過後，屏東縣政府籲民眾記得防疫。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風帶來豐沛雨量，屏東縣各地積水容器增加，病媒蚊孳生風險也隨之升高。屏東縣政府衛生局提醒，雨後一周是防疫關鍵期，民眾應落實「巡、倒、清、刷」清除積水，並做好個人防護，避免感染登革熱、鉤端螺旋體病及類鼻疽等災後常見傳染病，守護自己與家人健康。

縣府衛生局表示，登革熱病媒蚊幼蟲孳生僅需約0.5公分積水，雨後民眾務必主動巡檢居家環境，動手清理生活周遭的積水環境與器物，仔細巡視戶內外盆栽底盤、廢棄輪胎等各式殘留積水容器，將積水倒掉並澈底刷洗去除蟲卵，避免病媒蚊孳生，降低登革熱傳播風險。

衛生局提醒，民眾清理積淹水及災後環境時，應穿戴防水手套、雨鞋或長靴、口罩等防護裝備，避免皮膚傷口直接接觸汙水、汙泥，並避免吸入受污染的塵土或水滴，同時做好防蚊措施，以降低感染鉤端螺旋體病、類鼻疽及其他傳染病風險。

若民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，或於災後清理家園後出現不明原因發燒、咳嗽、腹瀉、傷口紅腫等疑似鉤端螺旋體病或類鼻疽症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期旅遊史、活動史及接觸汙水、汙泥等相關暴露史，以利及早診斷及治療。

衛生局將持續加強病媒蚊密度監測、社區環境巡查及衛教宣導，並呼籲民眾共同維護居家及社區環境整潔，落實各項防疫措施，攜手打造健康、安全的生活環境。相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網查詢、撥打防疫專線1922（或0800-001922），或洽屏東縣政府衛生局08-7380208詢問。