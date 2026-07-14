陸發布「全球首顆」軟體定義近記憶體運算3D晶片！　完全不依賴海外先進製程

▲上海東方算芯發布DF1000晶片。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

在關鍵技術被「卡脖子」狀況下，大陸半導體業仍有突破。剛成立兩年的上海東方算芯今（14）日正式發布首顆旗艦大算力晶片DF1000，這也是全球首顆軟體定義近記憶體運算（processing-near-memory，大陸稱近存計算）3D晶片。整條技術路線不依賴海外尖端製程、供應鏈穩定可控、可持續自主迭代，為大陸高端算力晶片提供一條新的技術路徑。

陸媒《快科技》報導，DF1000從晶圓製造、封裝測試，到配套服務器及集群系統，均採用大陸國產供應鏈體系。晶片基於大陸成熟14nm工藝製造，在不依賴海外先進製程的情況下，BF16精度算力達到520TFLOPS。

架構方面，DF1000採用晶圓級3D混合鍵合堆疊設計，通過將計算與記憶體資源進行高密度集成，縮短數據傳輸路徑，緩解傳統計算架構中的訪存瓶頸。

據報導，軟體定義晶片技術誕生於北京清華大學微電子所，這是一種能讓硬體隨軟體變化而快速變化的晶片架構。目的是讓計算晶片在實現高性能、低功耗的同時，依然保持很強的可編程性，以滿足應用靈活多樣、不斷演進的功能需求。

另據《第一財經》報導，東方算芯董事長兼CEO魏少軍指出，DF1000選擇了依靠架構創新突圍的特殊路徑「軟體定義加三維堆疊的近記憶體運算」，該路線試圖通過架構優勢避開對國際最先進工藝平台的依賴，在追趕國際先進AI算力晶片的進程中，整條技術路線不依賴尖端製程、供應鏈穩定可控、可持續自主迭代。

東方算芯副總裁郭煒說，作為全球首顆軟體定義近記憶體運算3D晶片，DF1000以「軟體定義＋3D堆疊近記憶體運算」的東方模式，破解了中國高端算力晶片發展面臨的三大核心瓶頸：突破製程依賴，走出供應鏈自主可控新路徑；打破記憶體牆壁壘，通過創新算存架構釋放算力效能；構建全棧軟體生態，讓晶片真正可用、好用、易用。

資料顯示，上海東方算芯科技有限公司成立於2024年5月，總部位於上海張江，目前員工規模超過500人，主要針對軟體定義晶片和近記憶體運算技術展開研發，產品覆蓋大算力晶片、基礎及應用軟體、高性能伺服器和大規模集群系統解決方案。