險變「大盤子」！人夫衝銀行領400萬投資娃娃機　老婆暴氣開罵

▲彰化男瞞妻要投資娃娃機領400萬，遭行員及警方聯手阻詐。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名人夫，前往銀行提領400萬要投資「娃娃機事業」，所幸銀行行員察覺有異即時通報警方。員警到場後發現他不僅無法提出任何投資合約，手機對話紀錄更疑遭刪除，經聯繫其妻查證，妻子竟對丈夫提領鉅款毫不知情，氣得開罵。在警方與家屬聯手勸說下，男子最終恍然大悟，保住辛苦積蓄。

彰化警分局中正派出所警員蔡宏駿、莊竣軒日前執行巡邏勤務時，接獲銀行通報，稱有民眾欲提領400萬元現金，因金額龐大且用途說明含糊不清，行員擔心其遭遇詐騙，請求警方到場協助。警方迅速趕抵瞭解，男子表示係透過同事介紹，準備投資選物販賣機及娃娃機台事業，因此前來提領資金。然而，當員警進一步詢問投資細節及相關契約文件時，莊男卻支吾其詞，對話紀錄疑似遭到刻意刪除，無法提出任何正式合約或投資證明。

▲彰化男瞞妻要投資娃娃機領400萬，遭行員及警方聯手阻詐。（示意圖／ETtoday資料照）

警方為求慎重，進一步聯繫妻子到場或電話查證，沒想到其妻對丈夫準備提領400萬元進行投資一事竟全然不知，氣得在電話中嚴厲斥責。員警隨即向莊男剖析近年來假投資詐騙案例，詳細說明詐騙集團慣用的「高獲利、低風險」話術，強調此類投資往往暗藏陷阱，一旦匯款將血本無歸。

彰化警分局表示，詐騙集團近年常利用親友介紹、投資加盟、虛擬貨幣或高獲利創業等名義，引誘民眾投入大筆資金，再以各種理由要求現金交易以規避銀行與警方查緝。警方呼籲，民眾面對來路不明的投資機會務必謹慎查證，切勿因一時心動而投入鉅款。如有疑問可撥打165反詐騙專線查詢，亦可至警政署165打詐儀表板網站（https://165dashboard.tw/）查詢最新詐騙手法，避免成為詐騙集團覬覦的對象。