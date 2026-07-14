茄荖山莊更生少年考取丙級烘焙技術士證照　南投檢察長頒獎勵金

▲周士榆(左3)、鄭家珍（左2）參訪茄荖山莊，並頒發獎勵金予考取證照的更生少年。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署與臺灣更生保護會南投分會為協助更生少年順利復歸社會及支持更生家庭，去年9月起推動「更生少年暨家庭支持護苗成長試辦計畫」，設有證照考取獎勵制度，近日即有合作單位茄荖山莊住民順利考取丙級烘焙食品技術士證照，由投檢檢察長周士榆親頒獎勵金，鼓勵其持續精進專業技能、勇敢追夢。

地檢署表示，為強化司法、更生保護與醫療機構間的合作交流，周士榆特於9日由更保南投分會主任鄭家珍陪同，前往衛福部草屯療養院附設社區復健中心「茄荖山莊」參訪，並由莊主暨草療職能治療師黃耀興親自接待，詳細介紹各項業務推動情形，包括精障者生活訓練、職業復健、技能培育、社區融合及就業支持等措施，透過循序漸進的復健模式，協助住民重建生活能力、提升自信，逐步回歸社會。

地檢署說明，「更生少年暨家庭支持護苗成長計畫」係以教育扶助、技能培育、家庭支持及心理關懷為核心，透過多元補助措施與陪伴機制，協助更生少年及其家庭穩定生活、提升自我發展能力，期盼每位接受輔導的少年都能在人生道路上重新紮根、翻轉未來；其中凡符合資格並取得丙級以上職業技術證照者，即可申請獎勵金，藉由鼓勵技能學習，提升更生少年及受司法處遇少年未來就業競爭力，協助其穩健復歸社會。

周士榆指出，每張證照都是努力與堅持的成果，更代表重新出發的契機，希望透過政府機關、醫療體系及更生保護資源的跨域合作，讓更多需要協助的人找到人生方向，建立迎向未來的自信與希望；鄭家珍亦表示，更生保護工作不僅著重於更生人的生活扶助，更重視能力培養與家庭支持，未來雙方將持續結合各界資源、攜手建構更完善的支持網絡，協助更生人、更生少年及其家庭穩定生活、順利復歸社會，打造溫暖、有愛的社會安全網。