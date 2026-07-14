快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

▲今日午後部分地區有大雨。（示意圖／記者劉耿豪攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今日下午2時49分針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至3時49分。氣象署提醒，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

大雷雨區域

桃園市：大溪區、平鎮區、復興區、楊梅區、龍潭區

新竹縣：新埔鎮、橫山鄉、芎林鄉、關西鎮

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▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時49分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

山區暴雨區域

新竹縣：尖石鄉、橫山鄉

▲山區暴雨災防告警。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日南方雲系北移，天氣仍不穩定，迎風面的南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，台中以北及南投地區易有局部大雨或短延時豪雨、中南部山區亦有局部大雨發生的機率。

溫度方面，花東高溫約31至32度，西半部及宜蘭普遍在33到35度，感受悶熱，尤其中南部內陸及花蓮的縱谷內有局部36度左右高溫發生的機率。