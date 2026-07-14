冰友開凍了！高雄大港閱冰50人氣冰一次吃　EXO粉絲還有好康

▲2026大港閱冰將於7月18日、19日在哈瑪星舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄夏日冰品盛典「大港閱冰」來了！今年集結超過50家特色冰品與美食品牌，從台式傳統剉冰、義式及日式冰淇淋到南洋特色冰品一次品嚐，7月18、19日將在捷運哈瑪星站旁的「新濱．駅前」熱鬧登場。活動兩日適逢韓國天團EXO演唱會，歌迷持門票還能兌換「禮冰券」折抵活動消費。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「大港閱冰」已邁入第5屆，已成為高雄夏季最具代表性的觀光品牌，前4屆已累計吸引逾16萬人次參與。今年除大型冰品市集外，更結合哈瑪星商圈及打狗文史再興會社，推出專業導覽的「哈瑪星走讀小旅行」以及邊走邊吃的「冰品路跑」，帶領民眾深入探索百年街區的人文故事與港都文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年活動首度攜手「高雄數位市民」平台舉辦「最佳人氣冰品獎」票選活動，民眾完成問卷即可兌換限量「禮冰券」，支持喜愛的冰品品牌，共同選出今年最受歡迎的人氣冰品。

▲▼市集攤位陣容亮點十足，兼具在地特色與國際風味的優質店家。。（圖／記者許宥孺翻攝）



觀光局強調，參與市集的店家均通過高雄市衛生局食品安全檢驗，今年攤位集結兼具在地特色與國際風味的優質品牌，包括融合在地食材與永續理念的旗山老字號「枝仔冰城」、推廣香蕉創意料理的「台青蕉香蕉創意工坊」，以及展現杉林風土特色的「杉恆壹樹」，而主打天然健康、產地直送的「蘭園小天使小農果物冰淇淋」，也展現高雄農產加工的多元魅力。市區人氣名店「冰塔」及「禾苑蔗片冰」也將帶來招牌冰品。

除在地品牌，今年也網羅異國特色冰品及美食，包括「大馬日常」、「MAMA泰奶」、「撒花日本刨冰」及「凍心炸冰淇淋」等人氣店家，讓民眾不用出國也能品嚐不同國家的消暑風味。現場另有「覓食咖」手作輕食、最具海港風味的「旗津順－烤小卷」，還有首度跨海參展的連江縣馬祖特色美食，打造兼具冰品、美食與觀光特色的夏日盛會。

觀光局表示，活動期間適逢韓國人氣天團EXO於高雄巨蛋舉辦演唱會，為歡迎來自全台及海外歌迷，特別推出「追星限定福利」。凡持演唱會門票的歌迷，即可至大港閱冰服務台兌換限量「禮冰券」，並可於活動現場及哈瑪星商圈合作店家折抵消費；歌迷也可持「商圈夜市券」直接於活動現場使用，希望透過演唱會經濟串聯商圈消費，吸引更多旅客體驗高雄港灣魅力與在地美食。

觀光局提醒，活動期間周邊人車較多，且哈瑪星在地街區停車空間極為有限，呼籲民眾利用「捷運＋輕軌」的低碳攻略前往。外縣市或北高雄的遊客可搭乘捷運橘線至「哈瑪星站（O1）」，由2號出口出站；亦可搭乘高雄輕軌至「哈瑪星站（C14）」下車，出站即抵達活動現場，既便利又能免去尋找車位之苦。

▼ 大港閱冰參與店家名單。（圖／記者許宥孺翻攝）

