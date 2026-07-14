6船長專業判斷！東琉線安全疏運1294人　守護小琉球交通命脈

▲東琉線聯營處載運乘客及貨物。（圖／東琉線交通客船聯營處）

記者陳崑福／屏東報導

受到西南氣流影響，近日東琉航線海象變化快速，航班是否開航成為旅客與居民關注的焦點。然而，對東琉線交通客船聯營處而言，每一次開航或停航公告，從來都不是單純依照天氣預報或浪高數字做出決定，而是一項必須兼顧航行安全、居民需求與公共運輸責任的專業判斷。

聯營處指出，天候不穩期間，東琉線交通客船聯營處6位船長會透過線上平台即時交換海況資訊，除參考中央氣象預報外，更結合現場風向、浪況、港口條件及多年航海經驗，反覆討論後才決定是否開航。公告時間有時比外界預期稍晚，並非猶豫，而是希望掌握更多第一手資訊，做出最負責任的決定。

7月13日下午，聯營處持續觀察海象，經與各船長討論後，決定14日上午維持部分航班行駛，琉球返東港航班則依現場海況機動調整，在安全前提下盡可能維持交通服務，兼顧居民通勤、就醫、旅客返程及民生物資運補需求。

因此今天上午，雖然海面仍有風浪，但海況逐漸改善，聯營處依現場狀況彈性調整疏運。其中，光輝輪因旅客眾多、船舶客滿，提前開航支援疏運。當天共完成東港往小琉球6班航次，安全載運782名旅客登島；返程則疏運512名旅客及居民返回東港，全日共完成1294人次運輸，所有船舶均平安返港。

除了旅客運輸，交通船也是小琉球重要的生活命脈。當天郵件、生活物資及各項民生用品，也隨著船班順利送抵小琉球，維持居民日常生活所需。聯營處表示，每一趟航班承載的不只是旅客，更肩負離島民生供應與公共運輸的重要任務。

聯營處表示，多數船長與船員都是東港及小琉球在地人，深知交通中斷對居民生活造成的不便，因此只要安全條件許可，都會盡最大努力維持必要航班，肩負旅客運輸、居民通勤、緊急醫療後送、重大事故應變及民生物資補給等多重任務。

聯營處強調，航程雖僅約20多分鐘，但海上運輸絕不能輕忽風險，每一次開航決策都攸關旅客與船員生命安全。「每一次開航，我們承載的不只是旅客，而是一座島嶼的生活。」未來將持續秉持「安全、專業、責任、服務」理念，守護東港與小琉球之間的重要交通命脈，讓每一則公告都禁得起海象與時間考驗，也讓旅客與居民安心信賴。