　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

履歷剩1／10！486先生揭「公司找不到人」內幕：先放棄8小時迷思

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣就業市場在疫情過後迎來劇烈變革，許多企業面臨嚴重缺工危機。電商網紅「486先生」陳延昶今（14）日發文指出，疫情前公司刊登一個內勤職缺，能收到上千封履歷，如今卻僅剩十分之一；不過問題並非出在徵人管道，而是願意接受傳統「朝九晚五」上班方式的人正快速減少。現在企業搶人的對手不再是同行，而是外送平台、網拍、自媒體接案等新型態工作，他呼籲企業老闆，必須打破傳統管理迷思並重新設計工作，否則未來「根本經營不下去」。

從鼎泰豐到醫療護理「全缺人」　486先生：這不只是台灣的難題

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳延昶指出，目前的缺工潮已非餐飲業或製造業的單一現象，而是跨越了各行各業。連薪資福利極佳的指標性餐廳「鼎泰豐」，都會因人手不足而無法開放所有包廂，讓客人在外乾等；而醫療護理產業同樣面臨高護病比、值班不穩定的結構性問題，導致領有執照者寧可轉往醫美、診所或長照。

「缺工不是台灣特有現象，也不是單純因為年輕人草莓。」陳延昶以日、韓、泰等國為例，日本早在2024年因缺工倒閉的企業就創下新高，導致許多旅館空房不敢開放、連鎖飯店預約困難；韓國年輕人則因不願從事危險辛苦的「3D工作（骯髒、危險、辛苦）」，使得中小企業高度依賴外籍勞工。

至於泰國，同樣因邊境衝突引發外籍勞力斷層，政府甚至得開放更多國家的勞工來填補。他認為，少子化、高齡化與工作價值觀轉變，是全球共同面臨的長期人口結構問題。

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

年輕人拒絕盲目加班　台積電高薪效應產生「人才磁吸」

陳延昶分析，現代年輕人更重視生活與工作的平衡，並開始反思「為何一定要每天打卡、坐滿8小時」，當兼職、接案、做電商能創造相近收入且更自由時，傳統公司的吸引力自然大打折扣，以往「給加班費就高興加班」的時代已經過去。

此外，台灣還面臨「台積電磁吸效應」，半導體產業的高薪不僅吸走工程師，也順勢拉高了新竹等周邊地區行政、保全、餐飲的薪資水準，若傳統產業仍抱持十年前的薪資標準，根本招募不到員工。

拒絕30年前老舊管理！486先生傳授企業「活下去」4大解方

面對不可逆的缺工浪潮，陳延昶直言，老闆不能永遠拿十年前的制度，去找2026年的員工。企業若要活下去，必須徹底重新設計工作模式。

首先，企業應放棄所有人都要「坐滿八小時」的迷思，改採碎片式或彈性工時，例如遠距工作、任務導向制度，甚至可以效法日本，接受一到四小時的微型打工，別再逼只想工作半天的人簽全天班。其次，企業必須摒棄年齡歧視，大膽起用穩定度高的中高齡人才，只要將繁重工作拆分、簡化系統，這群擁有二、三十年經驗的勞動力將是極大即戰力。

與此同時，陳延昶也呼籲企業主，應主動向因育兒、照顧家庭而離開職場的二度就業女性招手，只要提供彈性上下班或部分工時，這群35歲到45歲的高素質女性，就會成為最穩定的優秀戰力。

最後，老闆應將所有重複、低價值的行政工作重新檢查，全面導入AI技術，讓科技分擔資料整理、報表製作或回覆重複問題的庶務，使留下來的員工能專注於決策、溝通等高價值工作，「未來能活下來的企業，不一定是規模最大的，也不一定是薪水最高的，而是最早接受現實、最懂得使用科技，也最願意重新設計工作方式的企業。」

►去唐吉訶德「逛到很躁」還迷路！　驚人內幕曝光
►7-11致癌油鮮食「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看
►花10幾萬出國「痛到像火燒」每天找藥局！醫嘆：被喚醒的

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／音樂教室命案現場曝！警連開4槍　兇手中彈哇哇大叫
快訊／全家開放退費　6品項、效期一次看
快訊／砍死音樂教室老闆！美籍男遭警連開4槍中彈
快訊／音樂教室爆砍人！　老闆渾身血慘死
快訊／雨彈升級　8縣市豪大雨特報
美媒爆川普開綠燈！　通話沙國王儲「支持轟炸青年運動」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大學分科測驗「數學乙」參考解答公布

午後雷雨下到周六　雙北防較大雨勢

常有額外的工作！她嘆心很累　網見「主管級薪水」卻羨慕了

郭台銘女球友「IG私照疑外流」！36E身材全露　網驚：差好多

0050一度崩到102元！「買30張臉綠了」　網吵翻：趕緊買進

文博會8月起「免費逛一個月」　首推線上預約入場「今起可註冊」

快訊／雨彈升級　8縣市豪大雨特報

地球一片橘！鄭明典示警「1現象」：台灣也會受影響

開冷氣配電蚊香！他醒來「舌麻乾嘔」嚇壞　一票驚：都這樣用

7月中旬「4生肖」財運爆發　事業、偏財雙雙報喜

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

快訊／大學分科測驗「數學乙」參考解答公布

午後雷雨下到周六　雙北防較大雨勢

常有額外的工作！她嘆心很累　網見「主管級薪水」卻羨慕了

郭台銘女球友「IG私照疑外流」！36E身材全露　網驚：差好多

0050一度崩到102元！「買30張臉綠了」　網吵翻：趕緊買進

文博會8月起「免費逛一個月」　首推線上預約入場「今起可註冊」

快訊／雨彈升級　8縣市豪大雨特報

地球一片橘！鄭明典示警「1現象」：台灣也會受影響

開冷氣配電蚊香！他醒來「舌麻乾嘔」嚇壞　一票驚：都這樣用

7月中旬「4生肖」財運爆發　事業、偏財雙雙報喜

快訊／大學分科測驗「數學乙」參考解答公布

美82歲嬤浴室慘摔「受困浴缸9天」奇蹟生還！　腳趾開水龍頭自救

南投家扶暑期課輔班開課　陪伴孩子認識內心世界

認同台灣人或中國人是自然情感　鄭麗文對話高中生：不該成選擇題

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

虎斑浪貓自己入住還帶貓朋友　夫妻被強迫收編「莫名多2毛孩」

東港百人治安座談！ 警揭詐騙新招　不忘提醒演習交管

增至30死！曼谷餐廳惡火「多人陳屍廁所」　疑走錯路受困奪命

不知妹已離世！士林失智婦同屋伴屍　姪子探視聞異味揭悲劇

施南生75歲病逝！蔡康永痛別一生伯樂「恩情曝光」　跪拜悼念惹鼻酸

【消防員機警救命】婦車禍手腫如「麵龜」卡手環痛到崩潰

生活熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

台鋼球員單月討論量202萬　前議員驚呆

二伯翻身劇本曝光！網喊「HAHABABY是假的」

7-11致癌油鮮食「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看

最美前檢座「跨性別」　從全家光榮淪失敗孩子

快訊／海神颱風掛了！　只活1天

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

快訊／6縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

更多熱門

相關新聞

曾在股市賺錢為何越玩越窮？他曝失敗關鍵

曾在股市賺錢為何越玩越窮？他曝失敗關鍵

為什麼曾在股市中賺錢，後來卻越玩越窮？電商網紅「486先生」陳延昶發文表示，那是因為很多人拿本金去買股票後，就會把獲利花掉，但等到股票下跌，本金就縮水了，經歷幾次，本金就會越來越少、投資部位越來越弱、心理壓力越來越大。他認為，真正會投資的人，不會賺一點就急著花掉。

曾送生日同學玩具鈔　486先生：最尷尬回憶

曾送生日同學玩具鈔　486先生：最尷尬回憶

專家示警：捕蚊燈開整晚藏危機

專家示警：捕蚊燈開整晚藏危機

網紅486先生財力驚人　刷卡金額八位數網震動了 「是否買飛機」

網紅486先生財力驚人　刷卡金額八位數網震動了 「是否買飛機」

Meta高層坦言員工士氣已跌至低點

Meta高層坦言員工士氣已跌至低點

關鍵字：

缺工潮就業市場彈性工時AI轉型486先生

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用發票載具APP　官方步驟看這

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面