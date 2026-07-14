履歷剩1／10！486先生揭「公司找不到人」內幕：先放棄8小時迷思

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣就業市場在疫情過後迎來劇烈變革，許多企業面臨嚴重缺工危機。電商網紅「486先生」陳延昶今（14）日發文指出，疫情前公司刊登一個內勤職缺，能收到上千封履歷，如今卻僅剩十分之一；不過問題並非出在徵人管道，而是願意接受傳統「朝九晚五」上班方式的人正快速減少。現在企業搶人的對手不再是同行，而是外送平台、網拍、自媒體接案等新型態工作，他呼籲企業老闆，必須打破傳統管理迷思並重新設計工作，否則未來「根本經營不下去」。

從鼎泰豐到醫療護理「全缺人」 486先生：這不只是台灣的難題

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陳延昶指出，目前的缺工潮已非餐飲業或製造業的單一現象，而是跨越了各行各業。連薪資福利極佳的指標性餐廳「鼎泰豐」，都會因人手不足而無法開放所有包廂，讓客人在外乾等；而醫療護理產業同樣面臨高護病比、值班不穩定的結構性問題，導致領有執照者寧可轉往醫美、診所或長照。

「缺工不是台灣特有現象，也不是單純因為年輕人草莓。」陳延昶以日、韓、泰等國為例，日本早在2024年因缺工倒閉的企業就創下新高，導致許多旅館空房不敢開放、連鎖飯店預約困難；韓國年輕人則因不願從事危險辛苦的「3D工作（骯髒、危險、辛苦）」，使得中小企業高度依賴外籍勞工。

至於泰國，同樣因邊境衝突引發外籍勞力斷層，政府甚至得開放更多國家的勞工來填補。他認為，少子化、高齡化與工作價值觀轉變，是全球共同面臨的長期人口結構問題。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

年輕人拒絕盲目加班 台積電高薪效應產生「人才磁吸」

陳延昶分析，現代年輕人更重視生活與工作的平衡，並開始反思「為何一定要每天打卡、坐滿8小時」，當兼職、接案、做電商能創造相近收入且更自由時，傳統公司的吸引力自然大打折扣，以往「給加班費就高興加班」的時代已經過去。

此外，台灣還面臨「台積電磁吸效應」，半導體產業的高薪不僅吸走工程師，也順勢拉高了新竹等周邊地區行政、保全、餐飲的薪資水準，若傳統產業仍抱持十年前的薪資標準，根本招募不到員工。

拒絕30年前老舊管理！486先生傳授企業「活下去」4大解方

面對不可逆的缺工浪潮，陳延昶直言，老闆不能永遠拿十年前的制度，去找2026年的員工。企業若要活下去，必須徹底重新設計工作模式。

首先，企業應放棄所有人都要「坐滿八小時」的迷思，改採碎片式或彈性工時，例如遠距工作、任務導向制度，甚至可以效法日本，接受一到四小時的微型打工，別再逼只想工作半天的人簽全天班。其次，企業必須摒棄年齡歧視，大膽起用穩定度高的中高齡人才，只要將繁重工作拆分、簡化系統，這群擁有二、三十年經驗的勞動力將是極大即戰力。

與此同時，陳延昶也呼籲企業主，應主動向因育兒、照顧家庭而離開職場的二度就業女性招手，只要提供彈性上下班或部分工時，這群35歲到45歲的高素質女性，就會成為最穩定的優秀戰力。

最後，老闆應將所有重複、低價值的行政工作重新檢查，全面導入AI技術，讓科技分擔資料整理、報表製作或回覆重複問題的庶務，使留下來的員工能專注於決策、溝通等高價值工作，「未來能活下來的企業，不一定是規模最大的，也不一定是薪水最高的，而是最早接受現實、最懂得使用科技，也最願意重新設計工作方式的企業。」

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