新北75歲老賊剛假釋又手癢　翻防火巷偷4套房得手11萬

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區中山路一段一處老舊2樓公寓，屋主將其隔為4間套房，分別租個2男2女房客使用。上個月（6月）底4人同時外出，遭一名服刑剛假釋的男子盯上，從防火巷侵入屋內，共得手財物11萬多元。永和警方成立專案小組，前天（12日）循線於新北板橋逮捕該名男子，並移送新北地檢署偵辦。

▲警方前天在板橋地區逮捕楊姓嫌犯。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項竊盜前科的75歲楊姓男子，2017年又因涉嫌竊盜案入獄服刑，今天2月份才獲假釋出獄。上個月底，楊男鎖定永和中山路一段巷內老舊公寓，經現場勘查住戶作息及作案路線，發現2樓4名住戶因上班長時間不在家中，又沒有管理員看管，加上防火巷內昏暗便於下手，隨即破壞鐵窗行竊。

▲楊男從民宅後方防火巷侵入行竊。（圖／記者陸運陞翻攝）

待王姓、黃姓、謝姓及陳姓租客返家時，赫然發現房內的現金、外幣及黃金紀念幣等財物遭竊，合計約11萬8千元，隨即撥打110報警處理。警方調閱監視器，確認楊男涉有重嫌，前天晚間9時許，鎖定其出沒於板橋地區，循線將其逮捕，楊男坦承涉案，警詢後依加重竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▲楊男犯案前還到附近觀察地形。（圖／記者陸運陞翻攝）