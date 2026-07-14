快訊／大學分科測驗「地理」參考解答公布　圖表題挑戰多

▲大學分科測驗第二天，得勝者文教地理解題老師黃創宏分析考題。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

大學分科測驗今（14）日進行第二天，第二節考科為「地理」，得勝者文教提供地理科試題參考解答，但正確答案仍以大考中心公布為準，同時預估今年地理5標（頂、前、均、後、底）分別為「53、47、39、31、26」級分。

得勝者文教地理解題老師黃創宏分析，今年考題整體難度屬於「中間偏易」，學生普遍會覺得比想像中容易，不過題目呈現明顯兩極化，基礎題偏多，但部分題目需要較多時間推論、判讀，若觀念不夠完整仍容易失分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼大學分科測驗「地理考科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供，點圖可放大）

● 選修占比提高 生活化、時事題變多

黃創宏表示，今年考題仍涵蓋必修、選修共六冊內容，不過選修比重持續提高，過去必修與選修約為7比3，今年約提升至64比36，提醒學生不能只重視選修，必修基礎仍是答題關鍵。

他指出，今年不少題目結合生活經驗與時事，例如瑞士三角巧克力考冰河地形中的「角峰」、西海岸潟湖、北海岸岬灣海岸、「蘇澳、南方澳」等台灣地形，以及荷姆茲海峽、美伊情勢等國際時事，都屬於相對容易掌握的題型。

● 「圖表判讀」最具挑戰 房價題考生活觀察

至於較具挑戰性的題目，黃創宏認為，等高線判讀、降水變率圖文轉換，以及空間資訊應用仍是今年關鍵。其中以虎尾、斗六房價分布為情境的題目，要求學生結合高鐵站位置推論房價差異；另有等高線題則需判讀河流流向、高低地勢、堤防高度，考驗學生地理概念與圖表判讀能力。

他也提到，今年有一題探討全球飢餓分布，許多學生可能會因既有印象，誤以為亞洲飢餓程度高於拉丁美洲，但依據聯合國糧農組織（FAO）資料，拉丁美洲實際上更嚴重，若未更新相關知識，容易因此答錯。

● 重視圖文轉換能力 不能只靠背誦

黃創宏表示，今年考題延續近年命題方向，不再只是測驗背誦能力，而是強調閱讀理解、圖表判讀、生活應用，建議學生除了熟悉基本概念，也要培養等高線判讀、圖文轉換及空間分析能力，並多留意生活議題與國際時事，才能因應未來地理科命題趨勢。