小港機場前「運將硬衝」撞飛30歲男騎士　畫面曝光網怒：垃圾

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港機場附近發生一起驚悚車禍！昨天(13日)在小港區沿海路與大業北路口，一輛計程車疑似闖紅燈猛撞上一輛機車，騎士當場遭撞飛。整個過程被監視器拍下，影片曝光後隨即引發網友怒火，痛批「什麼垃圾駕駛！」

根據警方調查，這起車禍發生於13日15時10分，當時59歲的林姓男子駕駛計程車，沿著小港機場出口由東向西行駛，準備前往大業北路；30歲曾姓男子騎乘機車，在綠燈後沿中山四路北往南方向行駛於機車道。雙方在中山四路與大業北路口發生擦撞，騎士當場遭撞飛倒地。

▲小港機場前「運將硬衝」撞飛30歲男騎士。（圖／記者賴文萱翻攝）

影片在網路上曝光後，計程車的駕駛行為點燃網友怒火，紛紛留言砲轟：「什麼垃圾駕駛！」、「垃圾黃」、「垃圾黃日常」、「說個笑話：職業駕駛」、「真的太趕了吧！」。

小港分局接獲報案後，立即派員到場指揮疏導交通，並進行交通事故現場測繪。警方表示，機車騎士曾男身體手腳受傷，隨後被送往小港醫院救治，所幸並無大礙，經檢測，雙方駕駛的酒測值均為0，排除酒駕肇事。至於詳細肇事原因及責任歸屬，後續已交由交通大隊進一步分析研判釐清。

▲▼小港機場前「運將硬衝」撞飛30歲男騎士。（圖／記者賴文萱翻攝）