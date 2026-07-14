狂轟油輪「釀7船員死傷」　印度召見伊朗副大使抗議

▲荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度外交部緊急召見伊朗副大使侯賽尼（Mohammad Javad Hosseini），強烈抗議德黑蘭攻擊荷莫茲海峽2艘油輪，造成印度籍船員1死6傷的事件。

《新德里電視台》等外媒報導，目前尚不清楚政府向伊朗副大使傳達了哪些訊息，但會面已經結束。

2油輪遇襲 印度共7人傷亡

阿聯籍油輪「蒙巴薩號」（Mombasa）與「巴希亞號」（Al Bahiyah）行經海峽南側航道的阿曼領海範圍內時，遭遇伊朗發射巡弋飛彈攻擊，導致1名印度船員罹難，另有8人受傷。傷患包括6名印度籍船員與2名烏克蘭籍船員，其中4人傷勢危急。

阿聯國防部表示，儘管2船火勢已經受控，但船體都遭受嚴重損害。該部斥責此舉不僅嚴重違反國際法，也威脅區域安全穩定，阿聯將採取一切必要措施保護其領土與公民，也持續保持最高等級的備戰狀態，應對任何威脅。

The Ministry of Defence announces that the national tankers Mombasa and Al Bahiyah were targeted by two Iranian cruise missiles while transiting the southern shipping lane of the Strait of Hormuz, within Omani territorial waters.



The attack resulted in the death of one Indian… pic.twitter.com/i1HrXY0fKP — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) July 13, 2026

印度外交部表達深刻擔憂，「我們重申立即降低緊張局勢的呼籲，並要求盡速透過外交途徑完成談判，使區域恢復和平穩定。」聲明中更強調，針對商業船隻與民用基礎設施的攻擊必須終止，也應盡快恢復符合國際法的國際水道的自由航行權。

在近期的攻擊事件後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）再度指控美國協助船隻透過靠近阿曼的「非法航線」通行荷莫茲海峽，他們宣稱這些航線已布設水雷，非常危險。

戰火再起 印度人已11死

美國總統川普13日宣布恢復針對伊朗的封鎖令，並且將對通行荷莫茲海峽的船隻收費後，美軍再次空襲伊朗。作為回應，伊朗也對巴林、約旦及阿聯相關油輪展開報復攻擊。

這場衝突爆發以來，印度已有11名公民喪生，包括上月美軍空襲帛琉籍油輪塞特貝羅號（Settebello）時罹難的3名印度籍船員。