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狂轟油輪「釀7船員死傷」　印度召見伊朗副大使抗議

▲▼荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度外交部緊急召見伊朗副大使侯賽尼（Mohammad Javad Hosseini），強烈抗議德黑蘭攻擊荷莫茲海峽2艘油輪，造成印度籍船員1死6傷的事件。

《新德里電視台》等外媒報導，目前尚不清楚政府向伊朗副大使傳達了哪些訊息，但會面已經結束。

2油輪遇襲　印度共7人傷亡

阿聯籍油輪「蒙巴薩號」（Mombasa）與「巴希亞號」（Al Bahiyah）行經海峽南側航道的阿曼領海範圍內時，遭遇伊朗發射巡弋飛彈攻擊，導致1名印度船員罹難，另有8人受傷。傷患包括6名印度籍船員與2名烏克蘭籍船員，其中4人傷勢危急。

阿聯國防部表示，儘管2船火勢已經受控，但船體都遭受嚴重損害。該部斥責此舉不僅嚴重違反國際法，也威脅區域安全穩定，阿聯將採取一切必要措施保護其領土與公民，也持續保持最高等級的備戰狀態，應對任何威脅。

印度外交部表達深刻擔憂，「我們重申立即降低緊張局勢的呼籲，並要求盡速透過外交途徑完成談判，使區域恢復和平穩定。」聲明中更強調，針對商業船隻與民用基礎設施的攻擊必須終止，也應盡快恢復符合國際法的國際水道的自由航行權。

在近期的攻擊事件後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）再度指控美國協助船隻透過靠近阿曼的「非法航線」通行荷莫茲海峽，他們宣稱這些航線已布設水雷，非常危險。

戰火再起　印度人已11死

美國總統川普13日宣布恢復針對伊朗的封鎖令，並且將對通行荷莫茲海峽的船隻收費後，美軍再次空襲伊朗。作為回應，伊朗也對巴林、約旦及阿聯相關油輪展開報復攻擊。

這場衝突爆發以來，印度已有11名公民喪生，包括上月美軍空襲帛琉籍油輪塞特貝羅號（Settebello）時罹難的3名印度籍船員。

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荷莫茲海峽伊朗印度油輪外交

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