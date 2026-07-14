翻轉住院體驗！嘉基民雄雙福醫院引進「醫學中心級」AI電腦斷層

▲▼ 嘉義醫療新里程：雙福基督教醫院正式啟用，守護在地健康 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化嘉義縣基層醫療量能，斥資8億元打造的「雙福基督教醫院」於今（14）日舉行落成感恩禮拜。該院由戴德森醫療財團法人營運，以「方舟」為設計理念，旨在成為當地民眾健康的守護船。

雙福基督教醫院是嘉義縣第5家醫院，不僅配置45床急性病床、25床血液透析床及2間手術室，更引進「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」等先進設備，提供內外科、骨科、復健及早期療育等專科門診。此外，醫院特別重視跨文化需求，提供多語言友善醫療服務，服務民雄及周邊鄉鎮民眾，並有效分流大型醫院的急診壓力。

該院在病房設計上進行了暖心改革，重新定義健保房格局。透過在四人健保病房內設置兩間獨立衛浴，並以隔牆將病房區隔為兩個獨立空間，創造出「類雙人房」體驗。這項設計不僅保障病人隱私，更大幅降低感染風險，讓患者無須負擔高額自費，即可享有舒適的休養環境。

衛生福利部政務次長林靜儀與嘉義縣長翁章梁均出席祝賀。縣長翁章梁表示，雙福醫院的啟用是嘉義醫療轉型的關鍵，未來該院將與嘉義基督教醫院緊密合作，並串聯社區診所、藥局及即將於117年完工的「八福長照學苑」，整合醫療與長照服務。透過「醫療走入社區」的模式，實現從疾病治療到出院後復原的「全人、全程、全社區」健康照護網絡。