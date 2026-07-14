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深埋地底610公尺！川普放話「轟炸伊朗核設施」　專家無奈狠打臉

▲▼美國總統川普揚言要轟炸伊朗濃縮鈾核設施雲集的「鎬山」。（圖／路透）

▲美國總統川普揚言要轟炸伊朗濃縮鈾核設施雲集的「鎬山」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普日前接受專訪時強硬對外宣告，美軍即將對伊朗戒備森嚴的核設施「鎬山」發動空襲，並公開警告伊朗「做好準備」。此時美伊緊張情勢已急速升溫，美軍不僅連續三天對伊發動猛烈轟炸，更宣布重啟波斯灣海上封鎖。川普揚言將持續重擊對手，藉此確保關鍵航道荷莫茲海峽的通行權。

川普大放話：叫伊朗人準備好！

根據美媒《國會山莊報》、《路透社》等報導，川普於美東時間13日下午接受廣播節目《休伊特秀》（The Hugh Hewitt Show）專訪，語氣極度強硬，直接將矛頭對準伊朗。川普在節目毫不避諱地透露，美軍已經盯上伊朗高度設防的「鎬山」（Pickaxe Mountain），並直言這是一個「能在正門口來上一記漂亮、又大又肥重擊的潛在目標」。

川普在專訪公開警告，「我們打算拿下鎬山，告訴伊朗人準備好。」他更霸氣放話，美軍的軍事打擊絕對不會手軟，「我們今晚會狠狠痛擊他們，明天也會繼續重擊，而他們對此根本無能為力。」

▲▼伊朗納坦茲十字鎬山（Pickaxe Mountain）隧道。（圖／路透）

▲伊朗納坦茲十字鎬山（Pickaxe Mountain）隧道。（圖／路透）

深埋花崗岩下2000呎！軍事專家質疑美軍難攻

被川普公開點名的「鎬山」位於札格羅斯山脈（Zagros Mountains），鄰近先前已受損的納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施，內部建有兩組深埋地底的隧道群。雖然該設施並未被列入2025年6月美軍突襲的3處核據點中，但川普強調，美國早就安排了「無數雙眼睛」正緊盯著該地。

雖然川普坦言目前鎬山「並無異常活動」，但他依然語帶嘲諷地表示，「每次只要聽說那裡有狀況，我們就會把它炸掉，所以他們很不喜歡談論這件事。不過我們可能很快就會給鎬山來上一發。」

然而，軍事專家對於川普的豪言壯語卻抱持懷疑態度。專家分析指出，鎬山設施深埋在堅硬的花崗岩地下高達2000英尺（約610公尺），內部極可能藏有鈾濃縮設備與庫存，以美軍目前軍火庫中最強悍的「鑽地彈」（Bunker Buster）來看，恐怕也根本無法穿透如此堅固的地下防禦。

▲▼美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）

▲美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／VCG）

連三天狂轟！重啟海上封鎖「通行要收費」

就在川普放話的同時，美軍已在13日下午4時45分對伊朗發動新一輪空襲，這也是美軍連續第3天發動襲擊。美國中央司令部（CENTCOM）發表聲明，「這些襲擊將持續讓伊朗軍隊付出沉重代價，並削弱他們在荷莫茲海峽襲擊無辜平民與商船的能力。」

在此之前，美伊雙方已互射多枚飛彈與無人機。美方官員透露，上週美軍就已對德黑蘭進行了4輪獨立空襲，以報復伊方針對商船的挑釁。為此，川普更宣布將重啟波斯灣的航運封鎖，並強調美軍會確保荷莫茲海峽維持開放，但前提是「必須付費」。

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