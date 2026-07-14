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辦桌菜單一曝　內行看傻！懂吃的也驚呆：總舖師拿出真本事了

▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有外燴服務團隊分享一張辦桌菜單，坦言自己看過這麼多年的菜單，唯獨這一張讓他「腦袋空白」。他強調，不是因為菜色名稱取得多華麗，而是每一道菜背後的搭配、烹調功夫與出菜節奏，都看得出總舖師深厚功力。貼文曝光後，不少網友也直呼，這根本是老師傅把真本事全端上桌，引發熱論。

外燴服務業者在Threads分享一張辦桌菜單，「看過這麼多年的菜單，唯獨這一張讓我腦袋空白了……」並在留言處表示，不是因為菜色多華麗，而是每一道菜背後的功夫、邏輯與搭配，都看得出老師傅深厚的底蘊。

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至於菜色如下：

龍蝦六合精緻囍拼盤（六合：1.龍蝦沙拉、2.烏魚子、3.智利鮑魚拼盤、4.法式皇螺、5.帆干貝、6.黑鮪魚片）
八珍雪蛤干貝魚翅羹
清蒸龍虎斑&炭烤冰鱈魚
帝王蟹百匯海鮮鍋
晶焗大蝦&天婦羅蝦&沙律明蝦
拾福秋紅蟳&鰻魚櫻花蝦米糕
千島鑲鮑魚&蒜蓉燴鮑魚
繽紛法焗蝦皇排
美饌燕窩水果塔
御膳雞肚鱉燉盅
東坡一品封&富貴蜜汁雞
哈根達斯冰&杜老爺冰桶

一票認證「一看就懂是真本事」

貼文吸引大批網友留言，「菜名不用花俏，一看就懂，這份菜單真的是總舖師拿出真本事了。」原PO也認同表示，真正讓他佩服的，不是華麗的菜名，而是老師傅對食材、火候與宴席節奏的掌握。還有人笑說，「這菜單我都可以去認親吃席了。」原PO則回應，「真正的高手，不一定把菜名取得驚天動地，卻能讓每一道菜都恰到好處。」

其他人則紛紛讚嘆，「這餐看起來不只12道了，幾乎是海鮮大餐，只有倒數第二道是豬雞肉，想問這單辦在哪？還有缺位？預計報名費多少？想吃。」「主人家跟總舖師是什麼交情？」「這菜色怎麼那麼好」、「看起來都會做，但要走菜走得順，桌多人要多，掌控的頭要抓很準；爐頭、沾板頭，這2個頭腦要超清楚。這就算桌少，最少都還要快10個師傅，而且這10個都要會的。」

還有不少網友看到一道菜超意外，「雞肚鱉欸，這道湯很費功夫」、「聽說雞肚鱉湯是功夫菜，這輩子還沒吃過。」

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關鍵字：

辦桌菜單總舖師外燴海鮮

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