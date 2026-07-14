20歲伴娘遭婚鬧拋摔「腰椎骨折致傷殘」　新人等被判賠108萬元

▲事發在王先生與李小姐的婚禮上。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

河南一名20歲張小姐受邀擔任伴娘，卻在婚鬧過程中遭多名男子拖到床上，再用棉被拋向空中，第二次拋起時眾人沒有接住，導致她重摔地面，造成腰椎爆裂性骨折，經鑑定為9級傷殘。張小姐事後將新婚夫妻及多名婚鬧參與者告上法院，法院近日判決相關人員共須賠償23萬餘元（人民幣，下同，約台幣108.6萬元）。

據《紅星新聞》報導，事件發生於2023年10月4日，王先生與李小姐舉行婚禮，張小姐受邀擔任伴娘。新郎將新娘接回婚房後，兩人一度離開房間，現場則留下張小姐及多名新郎友人。

張小姐指控，新郎其中一名友人先將她從櫃子旁拉出，她躲到門後仍被拖到床上，之後被人放進棉被裡，多名男子抓住被角將她往上拋。第一次尚有接住，但第二次拋起後眾人失手，張女直接摔落地面受傷。

現場一名伴郎作證表示，當時約有10人抓著棉被參與婚鬧，房間內十分擁擠。張小姐受傷後先被送往醫院，隔天再轉院治療，確診為L1椎體爆裂性骨折，共住院18天。後續鑑定結果顯示，她因外傷造成腰椎爆裂骨折及椎管內骨性佔位，構成9級傷殘。

▲張小姐擔任伴娘。（示意圖／CFP）

事發後，新郎曾召集當天在婚房內的人共同分攤醫療費，初步約定由新人負擔40%，其餘人共同負擔60%，但張小姐後續認為賠償不足，因此提告求償。

法院審理後認為，張小姐作為伴娘參加婚禮，對事故發生並無過錯，不須承擔責任，新婚夫妻身為婚禮組織者，明知當地存在婚鬧習俗，卻未及時有效制止，應對張小姐的人身及精神損害負部分責任。

至於將張小姐拖上床的男子，法院認為其過錯明顯高於其他參與者，因此須承擔較高比例責任。其餘多人雖否認參與婚鬧，但無法提出足以排除其責任的證據，法院因此不採信相關說法。

最終，法院判定新婚夫妻共同承擔40%賠償責任，拖拽張小姐的男子承擔20%，其餘8名婚鬧參與者共同連帶承擔40%。扣除先前已墊付費用後，相關人員合計須再賠償張小姐各項損失及精神撫慰金共23萬餘元。