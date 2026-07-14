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嘉藥USR團隊赴日取經地方創生　跨域師生獲日本媒體關注

▲嘉藥研發長陳師瑩率領跨領域師生共20人，赴日本青森縣陸奧市交流地方創生經驗。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥研發長陳師瑩率領跨領域師生共20人，赴日本青森縣陸奧市交流地方創生經驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導
嘉南藥理大學USR團隊日前由研發長陳師瑩率領藥學、營養、餐旅、社工、高福及休閒等跨領域師生共20人，前往日本青森縣陸奧市，展開為期6天的「青蓮行動：從高雄阿蓮到青森陸奧的偏鄉社造創新轉型」國際交流，深入探討少子化、高齡化、青年外流及地方產業轉型等議題，交流成果也獲日本地方媒體高度關注報導。

▲嘉藥研發長陳師瑩率領跨領域師生共20人，赴日本青森縣陸奧市交流地方創生經驗。（記者林東良翻攝，下同）

此次跨國交流由目前派駐高雄市政府行政暨國際處的陸奧市職員小林晉促成。小林晉先前曾赴嘉藥演講，分享日本地方振興經驗，讓嘉藥USR團隊發現，高雄阿蓮與日本陸奧同樣面臨人口老化、青年外流及產業轉型等挑戰，進而促成此次跨國取經之旅。

▲嘉藥研發長陳師瑩率領跨領域師生共20人，赴日本青森縣陸奧市交流地方創生經驗。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥團隊拜會陸奧市役所時，受到山本市長熱情接待。陳師瑩表示，台灣推動大學社會責任實踐計畫時，在相當程度上借鏡日本地方創生經驗，希望透過實地走訪及交流，共享兩地面對少子、高齡化社會的實務智慧，尋找適合地方永續發展的新方向。

6天交流行程中，嘉藥團隊走訪青森大學，了解該校如何透過陸奧及東京兩地校區的雙向課程規劃，提供學生更多元的學習選擇，並嘗試將年輕人才留在地方。

▲嘉藥研發長陳師瑩率領跨領域師生共20人，赴日本青森縣陸奧市交流地方創生經驗。（記者林東良翻攝，下同）

師生隨後前往「海與森林交流體驗館」，與當地「地方振興協力隊」交流，了解日本政府如何引入外縣市人才，透過外來觀點重新發掘地方特色，為偏鄉創造創新、創業及產業發展機會。

在地方產業與文化永續方面，團隊也實地走訪下北地區的Spa Wood及下北製酒廠，觀察業者如何結合文化包裝、體驗設計及品牌塑造，提高在地農特產品與休閒觀光的經濟價值。

▲嘉藥研發長陳師瑩率領跨領域師生共20人，赴日本青森縣陸奧市交流地方創生經驗。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥師生並親自體驗製作青森睡魔祭大型燈籠，從手作過程感受當地傳統文化與節慶特色，為此次跨國交流留下深刻回憶。

陳師瑩表示，嘉藥長期致力於結合學校專業技術與地方實際需求，此次交流不僅帶回高齡照護、地方創生、健康促進及食品產業等實務經驗，也為學校未來輔導社區推動文化轉譯、食農教育及地方行銷帶來重要啟發。

▲嘉藥研發長陳師瑩率領跨領域師生共20人，赴日本青森縣陸奧市交流地方創生經驗。（記者林東良翻攝，下同）

陳師瑩指出，期待將此次跨國交流經驗轉化為具體行動，持續深化台日社會實踐鏈結，並為台灣偏鄉社區及地方永續發展注入創新能量。

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