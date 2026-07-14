懷疑丈夫偷腥！她用銼刀磨利牙齒　趁愛愛「一口咬斷陰莖」

▲莫斯科發生一起駭人的傷害案件。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯莫斯科一名39歲女子因懷疑丈夫外遇，竟用銼刀磨利牙齒後，趁著2人發生親密關係時，狠狠咬斷對方的陰莖，被法院判處5年監禁。最新消息指出，她服刑期間牙齒腐爛，被丈夫說是「報應」。

春夢訊息惹疑 妻咬斷丈夫陰莖

俄媒Baza、Lenta.ru報導，女子在丈夫手機上發現一名陌生女性傳來的訊息，詳述與她丈夫在海灘上發生性關係的一場春夢。

女子深信這則訊息就是丈夫不忠的鐵證，於是精心策劃一場「復仇」行動。

她刻意準備晚餐與美酒營造氣氛，2人轉至臥室發生性行為之際，竟趁機咬斷丈夫的陰莖又吐出來，冷冷說道，「這是你自找的，你再也沒辦法跟別人做了。」

緊急手術接回 功能無法恢復

根據主治醫師瓦爾瓦切夫（Artur Valvachev）描述，丈夫當場因疼痛短暫休克，甦醒後驚覺大量出血，趕緊將生殖器放入裝有生理食鹽水的玻璃杯中，隨即呼叫救護車。

不過，雖然他緊急接受縫合手術，成功將陰莖接回，但術後至今1年仍無法勃起，「目前唯一能幫助這名患者的方式，就是進行陰莖假體植入手術，別無他法。」

妻坐牢情況悽慘 丈夫回應

此案經過審理後，女子以故意造成嚴重人身傷害罪名被判5年刑期，目前仍在監獄服刑。

她出庭時曾坦承，犯案前使用銼刀將牙齒磨利，以便「更精準咬斷」。後來她在獄中牙齒狀況惡化，服刑的矯正機構卻未提供適當的照護與治療。

丈夫堅稱從未有過外遇行為，如今獨自扶養2人年僅7歲的孩子，至今無法找到新伴侶。對於妻子在獄中牙齒腐爛一事，他僅淡淡表示這是「報應」。

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