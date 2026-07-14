　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

日本最雷旅遊季曝光！一票人點名4個月熱又貴：比台北還難受

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夏季赴日旅遊悶熱，又容易遇颱風。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者劉維榛／綜合報導

日本最雷旅遊季曝光！一名網友直呼，每年6、7、8、9月是最不適合去日本旅遊的季節，不只碰上梅雨、酷暑與颱風，就算沒下雨，在路上走一走也熱到快崩潰。貼文引發大批旅日族共鳴，不少人直呼7、8月體感比台北還難受，機票、住宿也貴到爆；而11月至隔年3月則是最推薦的旅遊時機。

一名網友在Threads表示，日本夏天雖然活動多，但6月至9月幾乎集結所有缺點，6月遇上梅雨季，7、8月高溫悶熱，9月還可能碰到颱風，即使天氣放晴，戶外依舊熱得讓人難以忍受，因此自己已經好幾年刻意避開這4個月份前往日本，希望能有更舒服的旅遊體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

暑假衝日本值嗎？大票旅日族搖頭：熱又貴還可能遇颱風

貼文曝光後，許多網友認同表示，「7、8月超熱，不過很多家裡有小孩的家庭，也只能這時候去」、「6月初其實還好，機票住宿也都還算便宜，7、8、9到中秋節左右都真的貴到爆，我基本上旅日已經次數多到每個月都去過了，但唯獨7、8月真的太熱也太貴，不推」、「六月中去勉強還可以，7到9月真的找苦吃，體感比台北和曼谷還不舒服」、「要不是為了祭典，真的不要7、8月去」、「7、8月去真的熱，不過拍照起來都很漂亮，缺點就是熱、可能有颱風」。

也有不少人分享自己偏好的旅遊季節，「自從改成11、12、1到3月去日本之後，只有舒服可以形容，缺點就是要跟水蜜桃說掰掰」、「6月好，機票、酒店平價，人比較少」、「我都選8月底去山梨縣鄉下玩，機票住宿都很便宜，別在城市裡就好」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
子瑜被爆離開JYP！台灣活動推手是他　曾打造天王、天后
快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響
五月天最終場冠佑哽咽！20歲愛女淚揭「爸爸缺席真相」：現在才
快訊／國王戰力大洗牌　呂政儒等3人離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

履歷剩1／10！486先生揭「公司找不到人」內幕：先放棄8小時迷思

找工作最在意什麼？十大員工福利排行揭曉　進修熱度超越休假

夏天熱炸卻沒人穿涼鞋？ 妹子曬「新買鞋款」遭吐槽：像阿嬤穿的

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

冰友開凍了！高雄大港閱冰50人氣冰一次吃　EXO粉絲還有好康

快訊／大學分科測驗「地理」參考解答公布　圖表題挑戰多

虎航「桃太郎紀念彩繪機」今首航　台北-岡山航線10周年

辦桌菜單一曝　內行看傻！懂吃的也驚呆：總舖師拿出真本事了

中了就躺平！大樂透今飆6.6億　4生肖財運旺爆

日本最雷旅遊季曝光！一票人點名4個月熱又貴：比台北還難受

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

履歷剩1／10！486先生揭「公司找不到人」內幕：先放棄8小時迷思

找工作最在意什麼？十大員工福利排行揭曉　進修熱度超越休假

夏天熱炸卻沒人穿涼鞋？ 妹子曬「新買鞋款」遭吐槽：像阿嬤穿的

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

冰友開凍了！高雄大港閱冰50人氣冰一次吃　EXO粉絲還有好康

快訊／大學分科測驗「地理」參考解答公布　圖表題挑戰多

虎航「桃太郎紀念彩繪機」今首航　台北-岡山航線10周年

辦桌菜單一曝　內行看傻！懂吃的也驚呆：總舖師拿出真本事了

中了就躺平！大樂透今飆6.6億　4生肖財運旺爆

日本最雷旅遊季曝光！一票人點名4個月熱又貴：比台北還難受

美國單局雙轟灌7分再敲再見轟！10比0扣倒韓國　3連勝闖冠軍戰

宋旻浩整個人圓一圈出庭！遭記者追問「對國民愧疚嗎」　憔悴致歉

履歷剩1／10！486先生揭「公司找不到人」內幕：先放棄8小時迷思

深埋地底610公尺！川普放話「轟炸伊朗核設施」　專家無奈狠打臉

找工作最在意什麼？十大員工福利排行揭曉　進修熱度超越休假

商研院培育C# .NET雲端與AI開發人才　符合資格者10萬元全額補助

卓榮泰毒油專報被杯葛11分鐘　江啟臣好無奈：各委員回你座位

快訊／台新戰神管理層大補強！　中華隊後勤推手楊勝凱接任營運長

拋「台北都市林計畫」抗熱島效應　沈伯洋：路樹治理不能齊頭式砍除

險變「大盤子」！人夫衝銀行領400萬投資娃娃機　老婆暴氣開罵

【醉男躺巷口...】休旅車輾過醉男卡車底！監視器影像曝光

生活熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

最美前檢座「跨性別」　從全家光榮淪失敗孩子

7-11致癌油鮮食「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看

台鋼球員單月討論量202萬　前議員驚呆

快訊／海神颱風掛了！　只活1天

二伯翻身劇本曝光！網喊「HAHABABY是假的」

快訊／6縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

邰智源竟變台積電工程師！假識別證瘋傳

更多熱門

相關新聞

717元北海道、首爾機票限量開搶

717元北海道、首爾機票限量開搶

易遊網宣布即日起至7月22日為止推出「717年中慶」，全站最低下殺3折起，更祭出天天限量開搶一口價商品，包括717元北海道和首爾單程機票、717元台灣星級飯店、77元饗食天堂、7元eSIM等。可樂旅遊則趁著夏季旅展即將到來，推出日韓賞楓最低1萬8800元起、跟團玩首爾清州5天免萬元等優惠。

颱風後整棟樓唯一貼「米」字膠帶的窗破了

颱風後整棟樓唯一貼「米」字膠帶的窗破了

遼寧暴雨　瀋陽連2天停課、停工

遼寧暴雨　瀋陽連2天停課、停工

台中以北午後防雷雨　高溫飆36度

台中以北午後防雷雨　高溫飆36度

南部狂吹強風　天氣粉專揭原因：又有熱帶擾動

南部狂吹強風　天氣粉專揭原因：又有熱帶擾動

關鍵字：

日本旅遊日本自由行日本夏天酷暑梅雨颱風日本旅遊季旅日暑假旅遊

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面