日本最雷旅遊季曝光！一票人點名4個月熱又貴：比台北還難受

▲夏季赴日旅遊悶熱，又容易遇颱風。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者劉維榛／綜合報導

日本最雷旅遊季曝光！一名網友直呼，每年6、7、8、9月是最不適合去日本旅遊的季節，不只碰上梅雨、酷暑與颱風，就算沒下雨，在路上走一走也熱到快崩潰。貼文引發大批旅日族共鳴，不少人直呼7、8月體感比台北還難受，機票、住宿也貴到爆；而11月至隔年3月則是最推薦的旅遊時機。

一名網友在Threads表示，日本夏天雖然活動多，但6月至9月幾乎集結所有缺點，6月遇上梅雨季，7、8月高溫悶熱，9月還可能碰到颱風，即使天氣放晴，戶外依舊熱得讓人難以忍受，因此自己已經好幾年刻意避開這4個月份前往日本，希望能有更舒服的旅遊體驗。

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暑假衝日本值嗎？大票旅日族搖頭：熱又貴還可能遇颱風



貼文曝光後，許多網友認同表示，「7、8月超熱，不過很多家裡有小孩的家庭，也只能這時候去」、「6月初其實還好，機票住宿也都還算便宜，7、8、9到中秋節左右都真的貴到爆，我基本上旅日已經次數多到每個月都去過了，但唯獨7、8月真的太熱也太貴，不推」、「六月中去勉強還可以，7到9月真的找苦吃，體感比台北和曼谷還不舒服」、「要不是為了祭典，真的不要7、8月去」、「7、8月去真的熱，不過拍照起來都很漂亮，缺點就是熱、可能有颱風」。

也有不少人分享自己偏好的旅遊季節，「自從改成11、12、1到3月去日本之後，只有舒服可以形容，缺點就是要跟水蜜桃說掰掰」、「6月好，機票、酒店平價，人比較少」、「我都選8月底去山梨縣鄉下玩，機票住宿都很便宜，別在城市裡就好」。