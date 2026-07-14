南投家扶暑期課輔班開課　陪伴孩子認識內心世界

▲南投家扶2026暑期課輔班開課。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

漫長的兩個月暑假學校場域暫停運作，但孩子們仍有探索自我與學習成長的需求，且往往需要獨自面對孤單與人際焦慮；南投家扶中心因此為扶助的弱勢家庭兒少開辦為期八週的暑期課輔班，導入情緒教育與素養、陪伴孩子們認識內心世界，讓他們在暑期也能不間斷地學習及培養正向能力。

南投家扶暑期課輔班始業式於8日舉辦，以「情緒小宇宙」為主題，帶領30名國小孩子及4位課輔大專生化身勇敢的「小太空人」參與「情緒小宇宙啟航儀式」：孩子們上台分享屬於自己的「情緒星球」，有人喜歡逗大家開心、自己命名為「歡樂星」，也有孩子坦言缺乏自信，選擇成為「害怕星」，並透過交流學習認識自己的情緒特質，也看見彼此不同的樣貌與優點；來賓與小太空人們最後手持象徵希望與成長的啟航鑰匙，共同啟動「南投家扶號」太空船和兩個月的宇宙探索旅程。

世界華人工商婦女企管協會南投分會長吳淑芬及會友們也親臨現場共襄盛舉，結合舉辦「圓夢愛分享活動」，提供80張圓夢小卡，邀請孩子們寫下自己心中的願望與夢想，並預計在課輔結業當天帶著孩子的圓夢禮物前來，讓孩子們實際感受到社會溫暖與關愛，也為成長歷程留下珍貴回憶。

南投家扶表示，期待孩子們透過豐富多元課程與陪伴支持中，充分認識自我情緒與學習表達感受、學習與各種情緒和平共處，理解與接納自己和他人，為人際互動與生活適應奠定良好基礎，也感謝縣政府、白陽大道基金會及光政鋼纜工業股份有限公司共同贊助支持，攜手為南投家扶受助兒少盡一份心力。