找工作最在意什麼？十大員工福利排行揭曉　進修熱度超越休假

▲企業提供哪些福利，也是求職者在選擇工作時的重要考量。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

記者洪菱鞠／台北報導

求職者在找工作時，除了考量職務內容、薪資待遇與發展前景，也會把企業提供的福利制度納入評估清單。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「員工福利排行」相關網路聲量，整理出網友熱議的十大員工福利排行，其中，能兼顧專業進修與紓壓的「各式課程與講座」名列前三大熱門福利，反映員工對職場的期待不再侷限於回饋。

根據網路聲量調查統計，發現「年終分紅」是最常被提及、排行第一的員工福利，在社群討論中常見網友會列出不同公司的年終發放制度，請益其他人該如何選擇；也有網友分享自己在面試過程中嘗試詢問HR年終具體是幾個月，卻未收到明確回覆，轉而到社群平台發文詢問。顯示出求職者除了關注年終獎金的金額外，也重視企業是否能清楚說明發放制度與計算方式，並會以此作為評估工作機會的重要參考。

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除了能直接增加收入的福利，公司提供的「各式課程與講座」同樣備受網友關注。許多企業會提供員工專業進修課程、外部講座補助或證照培訓機會，協助員工持續精進能力，也有公司會安排運動、烘焙、手作體驗等舒壓課程，讓員工在忙碌之餘能放鬆身心。例如有網友發文問「公司最近要開始每個月舉辦月活動~有沒有人推薦的活動？」，吸引業者自薦「我們這裡有企業包班拳擊體驗，適合公司/朋友團體」、「歡迎包班體驗頌缽音療，協助員工釋放壓力、恢復專注與身心平衡」，不少員工會主動尋找適合的課程與體驗內容，提供公司規劃員工活動的參考。

另外，「休假制度」也是許多上班族評估工作條件時的重要指標，除了依法享有的特休外，部分企業還會提供優於法規的額外假別，讓員工有更多機會安排個人生活與休息時間。不過，即使公司提供完善的休假制度，若請假不易被核准，同樣會影響員工的感受。在討論休假福利的相關文章中，便有不少人提到自己任職的公司「請假很好請基本都准假」、「請假隨便你請」、「我公司唯一的福利就是好請假」，對上班族而言，請假是否順利、制度是否具備彈性，也影響休假福利的關鍵。