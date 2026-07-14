中國稱巴丹島「自古」屬中國　外交部：不切實際幻想、近乎情勒主張

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南海仲裁案10週年，中國學者近日宣稱，菲律賓最北端巴丹群島是台灣「自然延伸」，同樣屬於中國。對此，外交部發言人蕭光偉今（14日）反擊，中國學者不切實際的幻想，不值評論。在這種不符事實的謊言底下，以近乎情勒、無限擴張式的認為可以主張擁有巴丹島，明顯可以看出，中共已經與第一島鏈各國不斷產生衝突，更試圖挑戰以規則為基礎的國際秩序。

外交部今（14日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正大使進行業務簡報。

針對中國學者近期拋出「中國宣稱自古擁有菲律賓巴丹島主權」的主張，蕭光偉表示，中國學者不切實際的幻想，不值評論。外交部也要提醒國際社會，中共宣稱所謂的「一中原則」，在這種不符事實的謊言底下，以近乎情勒、無限擴張式的認為可以主張擁有巴丹島，加上中國與日本、南韓也有領土糾紛，明顯可以看出，中共已經與第一島鏈各國不斷產生衝突，更試圖挑戰以規則為基礎的國際秩序。

蕭光偉指出，在南海仲裁案滿10週年之際，近年中共並未收斂在區域間的擴張行徑，反而對外表現出更強的侵略性。北京近期在島鏈間一連串的海上軍事與法律戰動作，目的就是要控制整個第一島鏈區域。中國宣稱「自古」擁有菲律賓巴丹島，操作手法就與對付我國的模式相當一致；中方的手法就是，法律敘事先行、國內學者與官媒發動歷史再詮釋，接著進行國際的認知作戰，同時以武力，也就是海警執法、飛彈試射等進行海上灰色地帶壓迫。

蕭光偉強調，在這個關鍵時刻，中華民國台灣與台海並不是造成區域不穩的問題，真正的根源反而是中國的威權擴張，包括軍力擴張和透過其所謂的法律戰、輿論戰、心理戰等混合戰，以及認知作戰，才是民主自由世界的敵人和真實威脅。外交部也呼籲國際社會、理念相近的民主國家能認清現實，應該與台灣密切合作，共同維護印太地區的和平、穩定與繁榮。