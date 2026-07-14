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台南建置58套聲音照相設備　半年取締306輛噪音車

▲台南市持續擴大聲音照相科技執法，今年上半年噪音車陳情較去年同期下降18％。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市持續擴大聲音照相科技執法，2026年上半年噪音車陳情較去年同期下降18％。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為遏止改裝排氣管及噪音車擾民，修正後《噪音管制法》去年底上路，高噪音車輛最高罰鍰提高10倍，台南市環保局同步擴大聲音照相科技執法，並結合環警監聯合稽查，今年上半年共受理噪音車陳情1724件，較去年同期減少381件，降幅達18％，顯示噪音車管制作為已逐步見效。

台南市自2023年6月啟動「寧靜專案」，持續建置聲音照相科技執法網絡，目前全市已設置58套設備，包括37套固定式及21套移動式設備，並依據民眾陳情熱區機動架設，精準取締高噪音車輛。

▲台南市持續擴大聲音照相科技執法，今年上半年噪音車陳情較去年同期下降18％。（記者林東良翻攝，下同）

環保局統計，2026年截至6月底，透過聲音照相科技執法已告發252輛噪音車；另由環警監聯合稽查告發14輛，透過噪音車檢舉網召回檢測告發40輛，合計告發306輛，累計裁罰金額近110萬元。

台南市長黃偉哲表示，市府針對噪音車採取源頭與末端雙管齊下策略，一方面結合相關局處，加強查核改裝排氣管業者，並針對未辦理變更登記的改裝車輛依法開罰；另一方面透過環警監聯合稽查、聲音照相科技執法及噪音車檢舉網等多元管道，加強攔查違規車輛。黃偉哲指出，市府將持續取締高噪音及違規改裝車輛，降低噪音擾民情形，維護市民生活安寧及居住品質。

▲台南市持續擴大聲音照相科技執法，今年上半年噪音車陳情較去年同期下降18％。（記者林東良翻攝，下同）

環保局長許仁澤提醒，不論是原廠車輛，或已完成變更登記的合法改裝排氣管車輛，行駛道路時仍須符合噪音管制標準。依規定，行駛於速限50公里以下道路，車輛噪音不得超過86分貝；速限50至70公里道路，不得超過90分貝，違者將依《噪音管制法》裁處3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。

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