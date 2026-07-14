快訊／7-11退費查詢塞爆！別用「發票載具」APP　官方步驟看這

▲7-ELEVEN 公告疑慮商品退費查詢步驟。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

聯華食品代工的7-ELEVEN疑慮鮮食今（14）日起陸續啟動退費，不少消費者以為要透過「發票載具APP」查詢是否符合資格，導致大量民眾同時湧入，數次出現卡頓情形。不過該「發票載具APP」並非官方認證的查詢管道，建議會員透過「OPENPOINT APP」查詢退款資訊；非會員則可持發票或消費證明，至門市辦理退費。

此波疑慮鮮食商品區間為2026年4月13日～2026年4月23日，為保障消費者權益，7-ELEVEN 配合聯華食品退費作業，已自7月14日起陸續辦理退款，並依會員、非會員，採不同方式處理。業者也說明，第一時間已完成疑慮批號商品全面下架，目前門市販售的自有鮮食商品，均使用合法合規油品製作，請消費者安心。

▲業者表示，疑慮商品退費可用「OPENPOINT APP」查詢。（圖／統一超商提供）

● 結帳有報uniopen會員

若結帳時有報uniopen會員，統一超商將盤點會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品的退款，退至「OPENPOINT APP零錢包」，預計自2026年7月14日上午6點起陸續入帳。若尚未開通OPENPOINT APP零錢包，請於2026年8月31日23時59分前完成開通，系統將於開通後7個工作日內完成退款。

OPENPOINT APP 查詢步驟如下：

打開OPENPOINT APP → 會員中心 → 支付管理 → 零錢包 → 交易紀錄 → 疑慮商品退費。

零錢包開通5步驟：

進入OPEN POINT APP → 會員中心 → 支付管理」→ 選擇「零錢包」 → 點選「開通」並依畫面指示完成。

● 結帳未報uniopen會員

若結帳時未報會員，或本身不是uniopen會員，可持紙本發票、雲端發票或疑慮批號商品消費證明，於2026年7月15日至8月31日23時59分前，前往全台7-ELEVEN門市辦理退款。不過，每周日凌晨0時至6時因系統維護，將暫停退費服務。

●載具APP查詢「非官方認證」

目前網路流傳透過「發票載具APP」查詢是否符合退費資格的方式，並非官方認證的查詢管道，該來源查詢的資訊「可能未符合退費資格」，消費者可依OPENPOINT APP 查詢；疑慮商品仍以業者公布資料為準。