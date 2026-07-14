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反安樂死公投遭黃國昌嗆傲慢　陳冠廷：應先立法再複決

▲▼民進黨立委陳冠廷、莊瑞雄針對安樂死議題受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委陳冠廷、莊瑞雄針對安樂死議題受訪。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

對於安樂死公投，綠委陳冠廷今（14日）批評，這種東西怎麼可以簡化成一張選票？每次都這樣處理，要代議士幹嘛？卻遭民眾黨主席黃國昌嗆，讓台灣人民也能有尊嚴選擇自己生命終點的權利，民進黨何時變得這麼傲慢？對此，陳冠廷列舉並非是非題的原因，包括18歲以下未成年是否可以，以及保險議題、跟刑法相抵觸問題等，強調應先通過立法，再交由人民複決。黨團幹事長莊瑞雄則強調，用人民可操弄的態度不好，立院有法案可審，你卻先去公投，邏輯怪怪的。

對於立院民眾黨團提出安樂死公投，民進黨立委陳冠廷批評，這種東西怎麼可以簡化成一張選票？若每次都用這樣的方式處理事情，那你要代議士幹嘛？民眾黨主席黃國昌反嗆，讓台灣人民也能有尊嚴選擇自己生命終點的權利，「這樣重大的公共政策交給人民選擇，請問民進黨，何錯之有？民進黨何時變得這麼傲慢？」請陳冠廷回去複習，過去民進黨公投民主的歷史，「如果他的立論可以成立，他要不要乾脆主張把《公民投票法》廢了？」而安樂死公投今（14日）也在藍白聯手下於立法院會逕付二讀。

對此，陳冠廷表示，他本身支持安樂死相關法案，但若細究每一條法案，都有很多執行問題，紐西蘭案例是經過立法程序三讀通過後再交由公投，也就是說你要先有一個經過國會通過的版本，大家才知道到底要執行什麼樣的安樂死議題。

陳冠廷強調，支持安樂死跟公投兩件事在邏輯上要劃分開，且每次安樂死座談會也都有邀藍白立委共同討論，白委也有出席相關公聽會與座談會。包含紐西蘭也好，各國都是經過國會審議後才有辦法推動、執行。

這不是一個是非題的原因在於哪裡？陳冠廷舉例，首先，比方說你支持安樂死，開始就會有個問題，請問18歲以下未成年的是否可以？第二，有意識跟沒有意識？第三，是由醫師輔助還是病人自主？如果病人無法自主時，預先遺囑可不可以，以及保險議題、跟刑法相抵觸問題等。請問這些可以用是非題決定嗎？就是因為民進黨認為有其困難度在，才希望國會通過三讀，有個版本後再交由公民複決，以確認國會通過的版本。

陳冠廷認為，如果安樂死可以在立法院決定，為什麼要等公投？當民眾都有共識，民調支持安樂死比例相對高時，你想表達的問題是什麼？

▲▼民進黨立委陳冠廷、莊瑞雄針對安樂死議題受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨團幹事長莊瑞雄則說，民進黨絕對尊重公投，主權當然在民，但這個議題討論不要失焦。公投要決定的，第一是立法院怠惰，因此人民要創制，這有道理，但要創制時要先想立法院是不是怠惰了？哪個黨怠惰了？民進黨沒有怠惰啊，都有議案在，所以不用通過創制方式、不用公投。

莊瑞雄指出，第二，如果立法院搞得亂七八糟，當然要複決掉，創制、複決是人民權利，民進黨完全尊重，「在野黨的朋友其實不要用選擇性的」，把整個憲政機制癱瘓掉、砍總預算、擋軍購，你也沒有問人民啊！用「這個可以來利用人民來操弄一下」的態度不好。

莊瑞雄強調，安樂死議題國會可以解決，卻丟給公投用一張「同意」跟「反對」決定生命的方式，沒有那麼慎重，因為公投通過後還不是要丟給立法院立法，「可是重點是你擺著他的法案，你不去審，你說要先去公投，這個邏輯是不是怪怪的？」

莊瑞雄認為，涉及生命的議題，各政黨不用互相攻擊，尊重各政黨談話，但民進黨要很負責任的講，該國會決定的，陳冠廷早就已提案。

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