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Starlink來台有望？中華電信抱開放態度：積極爭取獨家

記者蘇晟彥／台北報導

立法院 13日初審通過《電信管理法》第36條修正草案，被認為是替Starlink低軌衛星來台鋪路，14日中華電信董事長簡志誠在活動後遭堵訪指出，對合作抱持開放態度，但仍希望爭取獨家代理權，同時Starlink 相關服務必定牽扯到門號相關，也得與在地電信業者合作，期盼整體制度應漸進推動，滿足市場、產業相關發展。

▼簡志誠對Starlink來台抱開放態度，希望能爭取獨家代理但不排斥合資。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華電信董事長簡志誠出席《解憂雜貨店》有聲劇發表。（圖／記者林敬旻攝）

簡志誠表示，針對Starlink可望受惠修法，放寬來台條件表示樂觀態度，畢竟Starlink 有最多低軌衛星，中華電信也期望能夠代理，最好是獨家，但不管以何種方式會是在商業考量上，都是抱持開放態度。但Starlink 如果真的要來台，衛星電話勢必會牽扯到門號相關使用，得與在地業者合作，才能建立相關監管機制。

簡同時認為，台灣可以採用像是韓國階段性開放的模式，從衛星上網再到語音通話等，應該循序漸進慢慢推動，讓監管單位可以建立相關規範，同時兼顧市場、產業的需求。

最後，從整體戰略考量，簡志誠指出，發展低軌衛星的目光不僅著眼於一般消費市場，更攸關台灣整體的網路韌性、防災應變及關鍵基礎設施的備援需求。中華電信目前積極建構非地面網路（NTN）能力，若能成功導入全球規模最大的Starlink星系服務，將能大幅提升台灣的通訊防護網。中華電信將持續爭取合作機會，期盼能共創雙贏。

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