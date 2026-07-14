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無性行為卻長滿「菜花」！醫曝「恐怖原因」：免疫力崩潰警訊

泌尿科醫師呂謹亨示警，尿道內大量尖銳濕疣可能是免疫力崩潰的警訊。（圖／翻攝自Facebook／泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師）

▲泌尿科醫師呂謹亨指出，尿道內大量尖銳濕疣可能是免疫力崩潰的警訊。（圖／翻攝自Facebook／泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師）

圖文／CTWANT

一般大眾認為，菜花「尖銳濕疣」是透過性接觸傳染的疾病。對此，泌尿科醫師呂謹亨分享《新英格蘭醫學期刊》罕見病例，指出尿道內大量尖銳濕疣也可能是免疫力崩潰的警訊，當身體防禦下降，潛伏多年的HPV、梅毒等感染可能趁機爆發。他也解析HIV、糖尿病、癌症治療、高齡等造成免疫低下的原因，同時呼籲民眾重視HPV疫苗接種，若出現反覆或難癒的生殖器、泌尿道感染，應及早就醫檢查。

呂謹亨醫師昨（13日）在臉書分享《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）刊登的1起特殊病例，指出患者因疾病治療因素，導致尿道內出現大量尖銳濕疣，也就是俗稱的「菜花」。呂謹亨表示，這起罕見案例背後，其實凸顯了1項重要的醫學觀念，當感染出現在不尋常的位置、深入身體內部，或呈現極度嚴重且難以控制的狀態時，往往是身體免疫防線崩潰的警訊。

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呂謹亨指出，臨床上也經常遇到類似情況，不少長者年輕時身體抵抗力良好，並沒有明顯症狀，但隨著年齡增加，當因疾病住院、長期臥床，或身體免疫力下降時，過去潛伏在體內的感染可能突然浮現。有些患者檢查後才發現，生殖器出現的異常病灶竟是多年未被發現的菜花，甚至是梅毒等性傳染病，原本潛伏數十年，直到身體防禦能力下降後才開始表現出來。

尖銳濕疣主要由人類乳突病毒（HPV）感染造成。呂謹亨說，雖然菜花相當常見，但大多數病例只會出現在生殖器外部皮膚或較淺層的黏膜位置。如果感染一路蔓延至尿道內部這類較不容易受到侵犯的區域，甚至形成大量病灶且難以治療，醫師通常會高度懷疑患者可能存在免疫功能低下的情況。

他進一步說明，免疫系統就像人體內部的防衛部隊，負責辨識並清除外來病原體。一旦免疫功能受到削弱，原本能被控制的病毒、細菌或其他微生物，就可能趁機大量繁殖。

造成免疫力下降的原因包括疾病與代謝因素，例如HIV（人類免疫缺乏病毒）感染與愛滋病（AIDS）。HIV會攻擊人體免疫系統中的CD4+ T細胞，使免疫調節功能逐漸失常，導致身體抵抗感染的能力大幅降低。此外，控制不佳的糖尿病也是常見因素，長期高血糖環境會影響血管功能，降低白血球移動與吞噬病原體的能力，使人體更容易成為細菌與病毒滋生的環境。

醫療因素也可能造成免疫功能下降，例如接受器官移植的患者，為避免身體排斥移植器官，必須長期甚至終身使用免疫抑制藥物；癌症患者接受化學治療或放射線治療時，也可能因治療影響骨髓造血功能，使白血球數量降低。此外，長期使用類固醇或生物製劑治療紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等自體免疫疾病，也可能在抑制過度活躍免疫反應的同時，降低人體抵禦感染的能力。

除了疾病與藥物影響，生活型態與生理狀態也可能影響免疫功能。呂謹亨提醒，長期處於高度壓力、慢性疲勞或睡眠不足狀態，會使壓力荷爾蒙皮質醇長時間升高，進而抑制免疫反應。懷孕期間，女性免疫系統也會自然調整，以避免將胎兒視為外來物而排斥，因此部分感染風險可能增加。另外，隨著年齡老化，人體免疫系統反應速度與製造抗體的能力也會逐漸下降。

呂謹亨表示，當免疫防護能力降低時，部分性傳染病可能會呈現更加嚴重的症狀。除了HPV之外，單純皰疹病毒（HSV）、梅毒、念珠菌感染，以及B型、C型肝炎病毒，都可能因免疫狀態惡化而加重。

在人類乳突病毒方面，健康免疫系統通常能在1至2年內清除大部分HPV感染，但免疫低下患者可能無法有效控制病毒，導致巨大、多發性的尖銳濕疣，且對冷凍治療或藥物治療反應較差。更需要注意的是，部分高危險型HPV若長期持續感染，可能提高子宮頸癌、陰莖癌及肛門癌等癌症風險。

呂謹亨提醒，HPV是少數具有疫苗可以預防的性傳染病之一，而且HPV感染並不一定只來自性行為，日常環境中也可能接觸病毒，因此民眾應重視HPV疫苗接種。

至於單純皰疹病毒，感染後會長期潛伏於人體神經節內，免疫力正常時通常維持休眠狀態，但當身體抵抗力下降，例如長期熬夜、過度疲勞時，病毒可能再次活化，引發更頻繁、更嚴重的生殖器皰疹，包括範圍更大的水泡、較深的潰瘍、更劇烈的疼痛，以及延長傷口癒合時間。

梅毒則是另一種需要注意的感染。呂謹亨指出，梅毒由梅毒螺旋體引起，在HIV感染者或嚴重免疫缺陷患者身上，疾病進程可能明顯加快。原本可能需要多年甚至數十年才會發展的神經性梅毒，可能在免疫低下患者身上於較短時間內發生，甚至影響大腦與脊髓，造成失明、神經功能障礙或認知問題。

此外，念珠菌感染雖然不完全屬於性病，因為念珠菌本來就少量存在於人體皮膚與黏膜，但在性接觸過程中可能互相傳遞。當免疫力下降或長期使用抗生素破壞正常菌叢平衡時，念珠菌可能大量增生，引發嚴重生殖器感染，造成搔癢、紅腫、乳酪狀分泌物，並容易反覆發作。

B型肝炎病毒（HBV）與C型肝炎病毒（HCV）同樣可能透過體液與性行為傳播。呂謹亨表示，如果患者同時存在免疫低下，例如正在接受癌症治療，原本受到控制或潛伏在肝臟內的病毒可能重新活化，造成病毒量快速增加，甚至引發嚴重肝炎。

呂謹亨最後強調，預防性傳染病除了全程正確使用保險套之外，維持良好的免疫功能也是重要防線。尤其HPV是少數能透過疫苗降低感染風險的性傳染病，民眾應提高接種意識。

他也提醒，如果發現自己出現反覆發作、長時間無法治癒的生殖器或泌尿道感染，不應只當作單純感染處理，而應主動尋求醫師評估，確認是否背後存在免疫功能下降等更深層原因。

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