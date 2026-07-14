二伯「HAHABABY」防蚊香包違規　北市府限期下架「最重罰10萬」

▲Hahababy官網販售「蚊不到香包」，遭檢舉違反環境用藥管理法規定。(圖／取自hahababy官網)

記者鄭佩玟／台北報導

百萬網紅蔡阿嘎的老婆二伯所創立的品牌「HAHABABY」近來捲入抄襲爭議，一款主打「防蚊」、「防護力」的香包，卻因為沒有環境用藥許可證字號，遭環保局要求下架。台北市環保局今（14日）指出，昨已發文要求業者立即下架違規商品，10天內可提陳述意見，最重可處10萬元。

hahababy販賣一款「蚊不到香包」，主打天然防護，「夏天到了，來試試的漢方草本包，使用天然乾燥植物，給你溫和」，成分嚴選「天然草本清香自然，不刺鼻、不含化學成分，嬰幼兒家庭也安心使用」，適用場景「放在門口、室內、枕邊、嬰兒車、書桌、玄關、包包內…隨時隨地防護」，但卻找不到環境用藥許可證字號，被環保局要求下架，品牌方則回應，是文案誤植了「防蚊」字樣，已經在第一時間修正，未來會更加審慎檢視文案內容，並表示商品本身安全無虞。

▲二伯品牌接連爆爭議。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

傳出有民眾透過1999檢舉，該項產品涉嫌違反環境用藥管理法的違規廣告；環保局昨也回覆處理情形，「經查該公司未領有環境用藥許可證、環境用藥販賣業或病媒防治業許可執照，逕自廣告販售商品具有防蟲效果，已違反環境用藥管理法規定。本局已函請該網路平台業者將商品下架，後續將依法查處。」

北市環保局水質病媒管制科長林志芳今日表示，環保局接獲1999檢舉，該網路平台業者涉嫌違反環境用藥管理法規定，昨天已發文要求立即下架違規商品，業者10天內可提陳述意見。業者若有陳述，環保局將視內容依法裁處，若無陳述，將依目前既有事實開罰6至10萬元。