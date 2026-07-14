百大青農胞弟涉補助弊案！蘇澳鎮公所課員疑放水　2人羈押禁見

▲蘇澳鎮公所農業課邱姓課員涉嫌放寬審核標準，讓黃姓青農順利取得補助款。（圖／翻攝自Google Map）

記者游芳男、葉品辰／宜蘭報導

宜蘭地檢署日前指揮調查局搜索蘇澳鎮公所農業課等處，追查大南澳地區大豆耕種補助申請案，懷疑承辦邱姓課員勘查作業未落實查核，涉嫌放寬審核標準，讓代耕業者順利取得補助款，疑涉違反《貪污治罪條例》。檢方複訊後認定邱男及黃姓青農涉案情節重大，向法院聲請羈押，宜蘭地院今（14日）上午裁定2人均羈押禁見。

檢調昨天上午兵分多路展開搜索，前往蘇澳鎮公所農業課及相關地點蒐證，並查扣文件資料，同時帶回邱姓課員及黃姓青農偵訊。兩人經宜蘭縣調查站詢問後，下午移送宜蘭地檢署複訊，全案朝違反《貪污治罪條例》方向偵辦。

據了解，邱男具有公務員身分，負責蘇澳鎮公所休耕、天然災害及相關農業補助業務；羈押的黃姓青農則與曾獲選「百大青農」的哥哥，長年在大南澳地區共同投入有機大豆栽種，並導入智慧農業技術及現代化管理模式，提升耕作效率，被視為地方科技青農代表之一。檢調接獲檢舉指出，大南澳地區黃姓青農申請大豆轉作補助時，邱男疑未依規定詳實勘查，相關查核內容與實際情形不符，涉嫌放寬審查條件，使業者取得補助款，疑有圖利特定對象之嫌。

檢察官漏夜複訊後，認為邱男及黃姓青農對案情交代避重就輕，且涉案情節重大，考量有串證、滅證之虞，於今天凌晨0時45分向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。宜蘭地院今天上午10時召開羈押庭，經法官訊問後，於上午11時40分裁定邱姓課員及黃姓青農均羈押禁見。

對此，蘇澳鎮長李明哲表示，尊重司法機關依法偵辦，也希望檢調秉持毋枉毋縱原則查明真相；若公所同仁確有違法情事，將依法處理，若最終查無不法，也盼能儘速釐清案情，還給當事人清白。