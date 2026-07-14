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他好心借SIM卡好友300賣了　正妹視訊裸聊遭勒索...2人變共犯

▲犯罪集團誘騙正妹視訊裸聊恐嚇要脅。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

▲犯罪集團誘騙正妹視訊裸聊恐嚇要脅。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名洪男拿著謝姓友人手機sim卡申辦LINE帳號，並以300元賣給博弈網站，未料帳號遭犯罪集團利用做視訊裸聊恐嚇的工具，被害女子嚇得報警提告，被告遭依幫助無故攝錄他人性影像罪嫌起訴。法官審酌被告謝男與洪男僅為協助遊戲註冊或供線上博弈對接使用，認檢方舉證不足，判決二人無罪。全案仍可上訴。

判決書指出，被告謝男於114年1、2月間，在彰化縣二林鎮某超商前，將其申設之門號SIM卡交付予被告洪男，洪男再以該門號申辦LINE帳號，並以200至300元之代價販售予犯罪集團。

該集團成員於同年5月間，讓被害女子視訊聊聊，並趁機錄影存證。集團成員復於同年6月18日，透過MESSAGE將該性影像傳送給被害人「給你24小時回覆我，沒有就把這些發送了」，致其心生畏懼報警提告。

法庭上，謝辯稱，當時洪男表示需要門號註冊遊戲帳號，他並未獲得好處，也不知洪男後續將門號用於申辦LINE帳號並販售他人；洪則辯稱，他將LINE帳號賣給寶物交易網，對方告知用於娛樂城線上博弈對接客人，他以為僅與金錢用途有關。

法官審酌，我國雖常見宣導提供門號恐淪為詐欺工具，但本案涉及以通訊軟體帳號攝錄性影像，其犯罪模式與一般詐欺案件有別，非民眾依生活經驗所能預見。此外，謝男係基於協助好友而提供門號，與一般幫助犯罪集團者將物品交予陌生人之情形不同，且卷內無證據顯示二人明知或可預見該帳號將被用於攝錄性影像。認定檢方舉證不足，判決2人無罪。

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