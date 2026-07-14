顛覆認知！日清推出冷泡麵「5分鐘就可享用」　嚴禁熱水沖泡

▲日清食品推出用冷水沖泡的泡麵，顛覆認知。（翻攝日清食品官網、X@cupnoodle_jp）



圖文／鏡週刊

日清食品（13日）宣布推出「冷杯麵」，顛覆過去既定印象，泡麵使用冷水沖泡，言嚴禁使用熱水，將於7月20日於日本全國發售。

泡麵竟然是冷的？

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有鑑於近年來夏日炎熱，「冷料理」人氣水漲船高，日清食品歷經5年研發，宣布推出2款期間限定的「冷杯麵」，杯麵採用的是獨家專利的「冷水復水製法（コールドリハイド製法）」，只要將冷水倒入杯麵中，放置5分鐘就能享用，相當方便，更顛覆過往泡麵要熱水的認知。

口味分為兩種，包含「微辣泡菜風味」和「雞鹽檸檬風味」，前者以雞肉用鮮甜味作為基底，融入酸辣泡菜，味道濃郁；後者則取用雞肉、鰹魚及小魚乾的鮮甜味當作湯底，融入檸檬香氣，口味清爽。

▲日清食品推出「冷杯麵」。（翻攝日清食品官網）

官方建議，民眾可使用溫度介於5到10度的冰水，並提醒切勿使用熱水來泡麵，避免杯身過燙造成危險。

杯麵官方售價為285日圓（新台幣約56元），將於7月20日起於全國發售。

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