真有找賴清德？洪堯昆7月與賴合照曝光　一週後致癌油案1000萬交保

▲媒體人黃揚明貼出賴清德7月3日出席「2026展昭台北寵物用品展」開幕典禮與洪堯昆(右一)的合照。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，藍委徐巧芯質疑，福壽實業董事長洪堯昆長期代表福壽出任中聯油脂董事，在事件被裁定1000萬元交保，綜合公開資料，可以勾勒出橫跨國內兩大家族商業集團的「公司治理與股權關聯鏈」，總統賴清德請說清楚，大亞沈家、福壽洪家，有沒有任何人找過你？對此，媒體人黃揚明今（14日）貼出賴清德7月3日出席「2026展昭台北寵物用品展」開幕典禮與「台灣寵物食品工業同業公會首任理事長」洪堯昆的合照，他指出，當時，中聯油脂案已爆發。一週後，洪1000萬元交保。

台中地檢署10日前往福壽公司搜索，查扣檢驗報告、出貨紀錄、進口報單、隨身碟、儲油槽、設備機具等犯罪工具及不法所得，並約談福壽公司董事長洪堯昆、總經理趙文強、顏姓協理、黃姓副理等人。經複訊過後，檢方諭令福壽公司董事長洪堯昆以1千萬金額交保。

國民黨立委徐巧芯則指出，現任福壽實業董事長洪堯昆長期代表福壽出任中聯油脂的董事，在這次毒油事件被檢方依違反《食安法》裁定1000萬元交保。進一步比對證交所公告的董監事關係人持股與經濟部公司變更登記，洪堯昆配偶沈貴香在洪家的企業版圖中，掌握了核心的股權結構，包括依法以「董事長洪堯昆之配偶」身分申報持有福壽實業股票，以及福壽實業的前十大股東名冊中，有一家持股2.28%的關鍵法人「華紹投資股份有限公司」，由洪堯昆與沈貴香共同控制。

徐巧芯表示，綜合這些最新翻查到的公開資料，可以勾勒出一條橫跨國內兩大家族商業集團、極為隱密的「公司治理與股權關聯鏈」，除了洪堯昆與配偶之間，其與台南關廟起家的大亞集團副董事長沈尚邦之間，也存在著極為密集的交叉持股與共同經營關係。

徐巧芯羅列出洪堯昆擔任「華紹投資股份有限公司」董事長及穩定持有大亞 1.05% 原始股份，沈貴香則擔任「京屋物業股份有限公司」與華紹投資的董事，而沈尚邦同時也是京屋物業的董監事，且與賴清德有著長達20年的深厚交情。

徐巧芯喊話，賴清德請站出來說清楚，中聯油脂出事前後，大亞沈家、福壽洪家，有沒有任何人，透過任何直接或間接的管道找過你？

對此，黃揚明今日也貼出一張總統賴清德與福壽公司董事長洪堯昆的合照，他指出，這是總統府的官網照片，總統7月3日出席「2026展昭台北寵物用品展」開幕典禮，右一是2025年底擔任「台灣寵物食品工業同業公會首任理事長」的福壽實業董事長洪堯昆。

黃揚明指出，當時，中聯油脂案已爆發。一週後，洪1000萬元交保。

▼徐巧芯揪中聯油脂案與賴清德可能關係圖。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）