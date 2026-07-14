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斷言佀廣洋未退選成最大贏家　周軒曝「還有一條極佳出路」

▲佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

▲佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋深陷爭議。佀廣洋13日宣布，為了不讓個人事件造成黨內困擾，更避免影響選戰布局，決定放棄國民黨提名，但未說是否退選。對此，綠委柯建銘助理周軒表示，依照萬美玲基層實力，不用國民黨籍選，侣廣洋一樣穩上，佀廣洋沒有講「參選到底」，推測是萬美玲還在跟國民黨談條件，現在才是國民黨頭痛的開始，一場黨內角力，佀廣洋其實是最大贏家。他也直言，侣廣洋還有一條極佳出路，宣布加入民眾黨，最少在民眾黨系統內，放眼桃園，沒有人是對手。

周軒表示，佀廣洋宣布「放棄國民黨提名」，但是要繼續「勤走基層」。白話文就是「拎北這次賣你黨中央一個面子，但是後面我要怎樣，你國民黨管不著了」。而且，侣廣洋現在故意不把話說死，後續效應可大了。

周軒表示，事實上，從一篇「桃園市黨部主委勸退侣廣洋」的新聞中，有一句話，其實放了侣廣洋一個冷箭。「傳桃園市黨部致電勸退，但侣廣洋不認霸凌」，這句話直接把侣廣洋的道歉影片，萬美玲上節目解釋半天的鋪排全部掀了。

誰這時候會放這種消息呢？周軒直言，這擺明就是要讓侣廣洋跟萬美玲看到就知道要「知所進退」了。

周軒表示，不過，依照萬美玲的基層實力，別說靠國民黨了，就算不用國民黨籍選，侣廣洋一樣穩上。佀廣洋並沒有講「參選到底」，推測是萬美玲跟國民黨中央還在談條件，有可能選，當然也有可能不選。

周軒直言，現在才是國民黨頭痛的開始，侣廣洋不用國民黨籍參選，但是保留了未來的無限空間，國民黨卻沒有什麼可以限制他，很大的機會在跟萬美玲系統的談判中只能拿東西出來換，至於要換什麼，應該是不會小。

周軒也表示，不過自己覺得，侣廣洋現在有一條極佳的出路，宣布加入台灣民眾黨，依照侣廣洋家族的實力，現在加入民眾黨，最少在民眾黨系統內，放眼整個大桃園，沒有人是對手。

周軒指出，何況，過往藍白在桃園搞雙棲，也不是第一次，曾有一對父子分別當過國民黨市黨部主委、民眾黨市黨部主委，現在侣廣洋加入民眾黨，媽媽留在國民黨，藍白合作又一美談佳話，何樂而不為？

▼周軒。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周軒。（圖／記者李毓康攝）

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桃園佀廣洋國民黨霸凌周軒退選

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